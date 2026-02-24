Tiendas y bancos que reanudan operaciones tras violencia por muerte del “Mencho”
El domingo se registraron bloqueos y quema de vehículos tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, por lo que en varias entidades el regreso a la normalidad avanza de manera paulatina.
Bancos
Las sucursales bancarias de BBVA reanudaron servicio en Michoacán, excepto las localizadas en:
- Tepalcatepec
- Nueva Italia
- Buenavista Tomatlán
- La Huacana
- Jiquilpan
- Huetamo de Núñez
- Zinapécuaro
Por su parte, Santander reanudó operaciones en:
- Colima
- Guanajuato
- Jalisco
- Michoacán
- Nayarit
En tanto, Scotiabank indicó que reanudó servicio en:
- Colima
- Jalisco
- Michoacán
- Nayarit
El Banco del Bienestar, hasta el momento, no ha ofrecido información sobre la operación de sus sucursales en el país.
Comercios
Sam’s Club, Walmart y Bodega Aurrera informaron que evalúan la reanudación de servicios en Guanajuato, Jalisco y Michoacán.
Pese a lo anterior, el Gobierno de Jalisco informó que se levantó el código rojo en la entidad, por lo que las actividades comenzaron a restablecerse este día.
Las operaciones en los aeropuertos de Jalisco continúan con estabilidad y coordinación. Este 24 de febrero, el Aeropuerto de Guadalajara reportó 96% de operaciones activas y el de Puerto Vallarta 95%, con itinerarios que se han restablecido de manera paulatina.
