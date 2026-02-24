Sheinbaum pospone Reforma Electoral; será presentada mañana

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Cuartoscuro.

En la conferencia mañanera de este martes 24 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Reforma Electoral será presentada mañana ante la Cámara de Diputados, luego de que los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) solicitaron unas horas para analizar la propuesta. La mandataria confirmó que la iniciativa ya fue expuesta a sus aliados políticos en una reunión realizada en Palacio Nacional.

La presidenta señaló que, pese a la solicitud de tiempo para su valoración, la Reforma Electoral será enviada al Congreso. Indicó que el tema de los plurinominales es el que ha generado discrepancias dentro de la alianza legislativa.

Reforma Electoral y plurinominales

De acuerdo con lo expresado por Claudia Sheinbaum, la propuesta mantiene el principio de reconocimiento a las minorías a través de la representación proporcional, aunque con un esquema distinto. Explicó que la iniciativa contempla que quienes busquen el voto popular deberán realizar trabajo territorial.

“Tenemos una propuesta que tiene que ver con principios que siempre hemos defendido. Hay reconocimiento de las minorías, es decir, lo que llamamos la representación proporcional existe, sólo que que de manera diferente; quien quiere el voto popular tiene que ir a territorio” Presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria reiteró que la propuesta responde a compromisos asumidos previamente y que el documento ya está listo para su envío formal a la Cámara de Diputados.

PT y PVEM analizan la Reforma Electoral

Tras el encuentro en Palacio Nacional, los dirigentes del PT y PVEM conocieron el contenido de la Reforma Electoral. La presidenta detalló que ambos partidos solicitaron tiempo adicional para revisar los alcances del planteamiento, particularmente en lo relacionado con los plurinominales.

“Para nosotros ya está la propuesta y es un asunto de cumplir con lo que nos comprometimos con la gente; no se trata de que todo quede igual, es una propuesta que reconoce la diversidad política de México” Presidenta Claudia Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo confirmó que la iniciativa será presentada ante la Cámara de Diputados mañana, con el objetivo de iniciar el proceso legislativo correspondiente.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.