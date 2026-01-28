Filas en las garitas de Mexicali hoy: así está el cruce a San Diego

GENERANDO AUDIO...

Consulta el estado de filas en garitas ahora. Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 28 de enero de 2026, los cruces fronterizos de Mexicali hacia San Diego registran tiempos de espera variables, con demoras más largas en la garita Mexicali Centro–Calexico West, de acuerdo con los reportes actualizados.

Autoridades recomiendan a las y los automovilistas planear su cruce con anticipación, revisar el estatus de los carriles disponibles y, si cuentan con él, utilizar SENTRI para reducir tiempos de espera.

Tiempos de espera en las garitas de Mexicali

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

Este cruce presenta flujo moderado, con menor saturación en carriles especiales.

Carril normal: 20 minutos | 4 líneas abiertas

20 minutos | 4 líneas abiertas SENTRI: 10 minutos | 1 líneas abiertas

10 minutos | 1 líneas abiertas Ready Lane: 40 minutes | 2 líneas abiertas

40 minutes | 2 líneas abiertas Peatonal: 15 minutos | 4 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

Es el cruce con mayor carga vehicular este miércoles, especialmente en carriles normales y peatonales.

Carril normal: 1 horas 15 minutos | 1 línea abierta

1 horas 15 minutos | 1 línea abierta SENTRI: 15 minutos | 3 líneas abiertas

15 minutos | 3 líneas abiertas Ready Lane: 45 minutos | 5 líneas abiertas

45 minutos | 5 líneas abiertas Peatonal: 20 minutos | 2 líneas abiertas

¿Por qué varían los tiempos de cruce?

Los tiempos de espera en las garitas de Mexicali pueden cambiar rápidamente debido a:

Afluencia vehicular por horarios laborales

Número de líneas abiertas

Revisiones de seguridad en Estados Unidos

Uso de carriles especiales como SENTRI y Ready Lane

Por ello, las autoridades fronterizas recomiendan consultar actualizaciones en tiempo real antes de salir de casa y considerar horarios de menor demanda para cruzar.

El monitoreo de las filas continuará durante el día, ya que los tiempos pueden aumentar o disminuir conforme avance la jornada.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.