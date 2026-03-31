Lanzan app bilingüe con botón de emergencia para turistas en Tijuana

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Autoridades de Tijuana presentaron una nueva app de seguridad para turistas con un botón de emergencia, durante un evento en el Consulado de Estados Unidos. La herramienta busca atender a cerca de 600 mil ciudadanos estadounidenses que residen o visitan la ciudad, con una interfaz completamente bilingüe.

El proyecto tiene como objetivo fortalecer la confianza de quienes viajan a la región, ofreciendo un canal directo de contacto con autoridades en caso de incidentes. La aplicación ya está disponible de forma gratuita y conecta a los usuarios con el sistema de seguridad local desde el momento en que cruzan la frontera.

App de seguridad en Tijuana activa botón de emergencia para turistas

La nueva app bilingüe de seguridad en Tijuana funciona mediante un sistema llamado Bucle Sentinela, que permite activar alertas en tiempo real. Cuando el usuario presiona el botón de emergencia, la señal GPS y los datos se envían al Centro de Control y Mando (C2), generando una respuesta inmediata de corporaciones de seguridad o servicios de rescate.

El cónsul de Estados Unidos en Tijuana, Christopher Teal, señaló que esta herramienta refuerza la protección de los ciudadanos estadounidenses, especialmente para quienes no dominan el español, gracias a su sistema bilingüe.

Tecnología y geocercado refuerzan seguridad turística

El sistema integra un geocercado inteligente, que se activa automáticamente al cruzar la frontera. Según autoridades de seguridad, este perímetro digital permite establecer contacto inmediato con el visitante.

Además, incorpora inteligencia artificial para filtrar llamadas falsas y mejorar la atención de emergencias reales. Este desarrollo busca optimizar los recursos de seguridad y hacer más eficiente la respuesta de las autoridades.

Semana Santa impulsa uso de la app en Tijuana

Ante la llegada de más de 60 mil visitantes en Semana Santa, el gobierno local destacó que la aplicación permitirá brindar acompañamiento permanente a turistas.

El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, aseguró que el sistema garantiza conocer la ubicación de los usuarios en caso de emergencia y brindar apoyo inmediato, lo que busca dar mayor certeza a quienes visitan la ciudad.

La aplicación ya puede descargarse en dispositivos móviles y estará activa para todos los turistas que ingresen a Tijuana, con conexión directa a las autoridades locales.

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