CFE anuncia cortes de luz este miércoles en Baja California

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En Ensenada, CFE realizará cortes de energía. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el próximo 18 de marzo se realizarán cortes de energía en algunas zonas de Ensenada, Baja California, con el fin de llevar a cabo trabajos de mantenimiento en la red de suministro.

¿A qué hora iniciarán los trabajos de mantenimiento?

Las labores comenzarán a las 9:00 horas y concluirán a las 17:00 horas, con una duración aproximada de ocho horas. Las zonas donde se realizarán los trabajos son:

Meneadero (parte alta)

Santo Tomás

El Zorrillo

El Ajusco

“La Comisión Federal de Electricidad suspenderá provisionalmente el suministro de energía eléctrica en algunas áreas de Ensenada, Baja California, con el fin de mejorar la calidad y continuidad del servicio”, señaló la dependencia en un comunicado.

En caso de dudas, reportes o aclaraciones, la ciudadanía puede comunicarse al 071, donde será atendida por personal de la CFE.

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