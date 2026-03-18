Defensa destruye más de mil 700 armas en Tijuana; 70% venían de EE. UU.

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La Defensa señaló que la mayoría de armas vienen de EE. UU. Foto: Gobierno BC

La Secretaría de la Defensa destruyó mil 762 armas de fuego aseguradas en distintos operativos en Baja California, la mayoría de ellas localizadas en Tijuana. Autoridades estatales señalaron que alrededor del 70% del armamento es de fabricación estadounidense.

La destrucción se llevó a cabo en la explanada del Cuartel Morelos, donde rifles y pistolas fueron reducidos a chatarra bajo potentes sierras de corte. El arsenal incluía 500 armas largas y mil 262 cortas, resultado de decomisos realizados en calles y operativos de seguridad en el estado.

Aseguramientos de armas aumentan en Baja California

El secretario de Seguridad de Baja California, general Laureano Castillo, señaló que los decomisos de armas en el estado muestran una tendencia al alza en comparación con el año pasado.

“El año pasado decomisamos más de mil 500 armas en el estado, y este año sí estamos notando una mayor cantidad de aseguramientos. En lo que tenemos de enero, febrero y marzo llevamos ya casi 300 armas aseguradas, lo que nos indica que estaríamos por encima del año pasado”, explicó.

La preocupación de las autoridades radica en el origen y el poder de este arsenal, ya que varias de las armas aseguradas corresponden a calibres de uso militar.

Autoridades señalan que 70% del armamento proviene de EE. UU.

Según datos de las fiscalías citados por autoridades estatales, alrededor del 70% de las armas aseguradas en la entidad son de fabricación estadounidense.

“Es importante también mencionar que hemos asegurado armas de grueso calibre… hemos asegurado calibre .50 precisamente esta semana, lo que sí sabemos también, con datos de las propias fiscalías, es que un 70% son de fabricación norteamericana”, agregó el general Castillo.

El flujo de armamento desde el norte ha sido señalado por autoridades como uno de los factores que alimenta el conflicto entre grupos delictivos en la región fronteriza.

Tijuana lidera aseguramientos de armas en el país

Para el alcalde Ismael Burgueño, los decomisos reflejan una estrategia de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

“Tijuana es el municipio que más armas ha retenido a nivel nacional. Es una coordinación partiendo de la Secretaría de la Defensa, con el estado y la federación; es un trabajo conjunto con Marina, Guardia Nacional y otras corporaciones”, señaló.

Destrucción busca evitar que el armamento vuelva a las calles

Durante el acto también se destruyeron casi 50 mil cartuchos y más de mil cargadores, como parte del proceso para impedir que este material vuelva a circular.

Para el coronel de infantería José Guadalupe Guzmán, comandante del 28 Batallón de Infantería, la destrucción del arsenal tiene un significado más amplio.

“La destrucción de armamento no debe entenderse únicamente como la eliminación de objetos físicos. Se trata también de un acto que reafirma el compromiso colectivo de construir un entorno donde prevalezca la legalidad, el respeto y la convivencia pacífica”, afirmó.

Aunque estas acciones buscan frenar la violencia, autoridades reconocen que mientras gran parte del armamento siga cruzando la frontera desde Estados Unidos, el combate al tráfico de armas y la seguridad en Baja California seguirán siendo un desafío permanente.

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