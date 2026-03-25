Juez vincula a proceso a Jaime Bonilla por contrato irregular de planta solar

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Jaime Bonilla es investigado por planta de Next Energy. foto: Alberto Elenes

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por un juez, al considerar que existen elementos suficientes para investigar su presunta responsabilidad en un contrato irregular para la construcción de una planta fotovoltaica, ligado a la empresa Next Energy, que hasta ahora no presenta avances.

La decisión se dio tras una audiencia que se prolongó por más de 24 horas, en lo que ya se perfila como uno de los procesos judiciales más relevantes en la historia reciente del estado.

Bonilla rechaza acusaciones y señala motivación política

Al salir de la audiencia, Jaime Bonilla aseguró que la resolución era previsible y acusó que el proceso tiene un trasfondo político.

“Sabíamos que nos iban a vincular… no veo sorpresas”, declaró el exmandatario.

En otro momento, insistió en que las acusaciones forman parte de una estrategia en su contra:

“Sabíamos que ese era el propósito”, afirmó.

Gobierno de Baja California acusa riesgo millonario por contrato con Next Energy

Por su parte, autoridades estatales sostienen que el caso está relacionado con un esquema financiero que comprometía recursos públicos, derivado del contrato firmado con Next Energy para la instalación de una planta solar que no se concretó.

El consejero jurídico del estado, Juan José Pon Méndez, señaló que, de no haberse intervenido, el Gobierno habría tenido que realizar pagos millonarios por energía que nunca se generó.

“Hubiéramos pagado a la fecha más de 6 mil millones de pesos… y la planta no existe”, afirmó.

Gobernadora descarta persecución y defiende acción legal

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, aseguró que el proceso no responde a motivaciones políticas, sino a la defensa del patrimonio estatal.

“Aquí lo único que estamos haciendo es proteger los recursos públicos del estado de un contrato que arriesgaba el patrimonio de las y los bajacalifornianos”, declaró.

Además, indicó que el esquema detectado no sería un caso aislado, ya que existen antecedentes similares en otras entidades con empresas involucradas en este tipo de contratos.

Imponen medidas cautelares y plazo de seis meses para investigación

Como parte de las medidas cautelares, el juez determinó que Jaime Bonilla enfrente el proceso en libertad, con una garantía económica de 100 mil pesos.

Asimismo, se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, el cual concluirá el próximo 25 de septiembre.

Durante este periodo, la Fiscalía deberá fortalecer las pruebas en torno a lo que considera un posible daño al erario derivado del contrato con Next Energy.

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