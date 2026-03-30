Cumpleañero desata terror en Tijuana: dispara contra músicos, graba el ataque y mata a vocalista

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En Tijuana, atacaron al grupo “Reacción”. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Tijuana, Baja California, una fiesta de cumpleaños terminó en tragedia luego de que el festejado comenzara a disparar al aire y contra el grupo musical “Reacción”. El ataque dejó a un integrante herido y al vocalista sin vida.

Tragedia en Tijuana, Baja California

La violencia se desató la madrugada del domingo en el salón de fiestas El Roble, ubicado en la colonia Ciudad Jardín, cuando el cumpleañero, sin aparente motivo, sacó un arma de fuego y comenzó a disparar al aire.

Posteriormente, atacó al grupo “Reacción”. El vocalista de la agrupación, identificado como Arturo, perdió la vida tras recibir impactos de bala. Otro de los integrantes resultó herido y fue trasladado a un hospital.

Presuntamente, el atacante grabó a los músicos y luego atacó.

Policía llega al lugar de los hechos

Testigos señalaron que el agresor primero disparó al aire y después se dirigió contra los músicos. Medios locales informaron que la Fiscalía General del Estado de Baja California inició una investigación por el ataque.

Cuando los elementos policiales arribaron al salón, los asistentes ya habían abandonado el lugar. En la escena se localizaron más de 10 casquillos percutidos. El sitio no cuenta con cámaras de vigilancia.

Hasta el momento, el grupo “Reacción” no ha emitido información en redes sociales sobre lo ocurrido

De acuerdo con medios, la contratación de la agrupación se realizó mediante redes sociales y el pago se efectuó a través de una transferencia electrónica.

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