Narcotúnel del CJNG entre Tijuana y San Diego movía cocaína valuada en 45 mdd

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Un túnel transfronterizo presuntamente construido por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue localizado y desmantelado entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California, como parte de un operativo binacional que derivó en el aseguramiento de más de una tonelada de cocaína. A través de este, se traficaba droga con un valor estimado de 45 millones de dólares en el mercado.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, la estructura era utilizada para el trasiego de droga hacia Estados Unidos y contaba con un alto nivel de sofisticación operativa.

Exit on U.S. side of cross-border tunnel announced today by U.S. Attorney's Office and partners. The subterranean passageway, stretching from Tijuana, Mexico to the purported retail store near the Otay Mesa Port of Entry known as “Buy 4 Less,” is estimated to be about 1,933 feet… pic.twitter.com/xmIq3XGo30 — US Attorney CAS (@SDCAnews) June 2, 2026

Aseguran más de una tonelada de cocaína

El fiscal de Estados Unidos en California, Adam Gordon, informó que el operativo permitió decomisar 851 paquetes de cocaína, con un peso total de aproximadamente 2 mil 406 libras (más de una tonelada), con un valor estimado de 45 millones de dólares en el mercado.

Además, cuatro personas fueron detenidas y procesadas por su presunta participación en el tráfico de droga mediante esta infraestructura clandestina. Los detenidos fueron identificados como Gregorio Epifanio Hernández López y José Jiménez, residentes de San Diego, así como los ciudadanos mexicanos Brandon Escalante Sandoval y Antonio Cortez.

With a ton of cocaine behind him, USA Adam Gordon today announced that four people were arrested and charged with trafficking more than $45 million worth of cocaine through a sophisticated cross-border tunnel with U.S. side located in a sham retail shop called "Buy 4 Less" near… pic.twitter.com/KTf4ONogz7 — US Attorney CAS (@SDCAnews) June 1, 2026

Así operaba el túnel clandestino

Las investigaciones permitieron ubicar tanto la entrada del túnel en Tijuana como su salida en territorio estadounidense, específicamente debajo de una tienda de artículos de descuento en la zona de Otay Mesa, cercana a la garita fronteriza.

El túnel tenía una longitud aproximada de 590 metros (mil 933 pies) y estaba equipado con:

Sistema de iluminación

Ventilación

Riel eléctrico para transporte

Soportes de madera

Múltiples escaleras de acceso

Autoridades destacaron que se trataba de una estructura “sofisticada”, diseñada para facilitar el traslado continuo de droga a gran escala.

Stairway to hell: Drug tunnel discovered between Otay Mesa and Tijuana. Sophisticated passageway descends 55 feet. pic.twitter.com/whczO4jrcr — US Attorney CAS (@SDCAnews) June 1, 2026

Detenciones y cateos en ambos lados de la frontera

Las cuatro personas fueron interceptadas cuando presuntamente intentaban trasladar la droga desde la salida del túnel hacia otros puntos de distribución en el sur de California.

Posteriormente, se ejecutaron órdenes de cateo tanto en Estados Unidos como en México, incluyendo un inmueble en la colonia Nueva Tijuana, donde fue localizada la entrada del túnel.

En ese punto, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró diversos indicios y mantiene bajo resguardo el inmueble como parte de la investigación en curso.

More than a ton of cocaine seized in connection with subterranean tunnel announced today by the U.S. Attorney's Office and the Homeland Security Task Force. Estimated value: $45 million. pic.twitter.com/CHRB62OxOA — US Attorney CAS (@SDCAnews) June 1, 2026

Autoridades mantienen abiertas las investigaciones

Las autoridades estadounidenses señalaron que este caso representa uno de los golpes más relevantes contra redes de narcotráfico desde 2022 en la frontera entre Tijuana y San Diego.

Asimismo, indicaron que las indagatorias continúan para determinar el alcance de la red criminal, identificar a más implicados y ubicar posibles rutas adicionales utilizadas por la organización.

Golpe a la logística del narcotráfico

Con el aseguramiento de la droga, la detención de cuatro personas y la inhabilitación del túnel, autoridades consideran que se afecta de manera directa la operación logística del CJNG en la región fronteriza.

El caso también evidencia el nivel de infraestructura que emplean las organizaciones criminales para el trasiego de drogas, así como la coordinación entre agencias para su detección y desmantelamiento.

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