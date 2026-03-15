Registran megafuga de agua cerca de playa en Tijuana; impactan imágenes

GENERANDO AUDIO...

Foto: Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

Una megafuga de agua cuyo chorro alcanzó varios metros de alto se registró cerca de Playas de Rosarito, en Tijuana, Baja California, durante la mañana del pasado 13 de marzo.

Según las primeras versiones, el incidente ocurrió en el Bulevar 2000, a la altura del fraccionamiento Natura, cerca de Playas de Rosarito.

Un video, difundido en redes sociales, muestra el momento en que un fuerte chorro de agua sale bajo presión y se mezcla con tierra a una altura de varios metros, frente a personal especializado que pretendía controlar el incidente.

La megafuga de agua en Tijuana ocurrió a las 10:00 horas del viernes 13 de marzo. Sin embargo, el video se difundió ampliamente en redes sociales hasta este sábado 14 de marzo.

¿A qué se debió la megafuga de agua en Tijuana?

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) detalló que esta megafuga de agua se originó porque la línea de conducción mantenía una presión, debido a reparaciones.

“Durante las maniobras, alrededor de las 10:00 de la mañana, se presentó una salida repentina de agua debido a que la línea aún mantenía presión; una situación que puede presentarse eventualmente durante reparaciones de gran magnitud”, detalló en un breve comunicado en sus redes sociales.

No obstante, el organismo aseguró que su personal estaba en la zona, trabajando en contener esta fuga. Para la mañana de ese viernes, CESPT aseguró que llevaban un avance del 60%.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: