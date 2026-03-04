Video: sujeto maltrata a su pareja y dispara a policías; ya fue detenido

GENERANDO AUDIO...

Policías salvan a mujer agredida; atacante dispara. Foto: Gettyimages/Cuartoscuro

Elementos de seguridad en Tijuana, Baja California, rescataron a una mujer que presuntamente era víctima de violencia intrafamiliar, luego de que su pareja abriera fuego contra los oficiales durante el operativo.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de febrero de 2026 y quedaron registrados en un video que se viralizó recientemente en redes sociales.

Video muestra momento del rescate y la agresión

En las imágenes se observa cómo la víctima sale de un departamento donde presuntamente se encontraba el agresor. Una vez que la mujer logra abandonar el inmueble, los oficiales permanecen en el sitio a la espera de que el hombre saliera para proceder con su detención.

Minutos después, el sujeto disparó en al menos dos ocasiones contra los policías. Los uniformados repelieron la agresión y, de acuerdo con lo observado en el video, resultaron ilesos.

Posteriormente, el agresor intentó salir del domicilio con arma en mano, aparentemente bajo la impresión de que los agentes ya se habían retirado. Sin embargo, fue sorprendido por uno de los oficiales, quien lo encañonó y le ordenó rendirse.

Detención tras el enfrentamiento

El hombre finalmente fue sometido por los policías, quienes concretaron su detención en el lugar. En el material difundido se aprecia que el presunto agresor gritaba mientras era asegurado.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado la identidad del detenido ni los cargos que enfrentará; sin embargo, se informó que fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

El caso ha generado reacciones en redes sociales por la intervención de los oficiales y por la difusión del video que documenta el momento del rescate y el intercambio de disparos.

