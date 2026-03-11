Video: mujer pide ayuda y trata de lanzarse de camioneta en movimiento en Tijuana

GENERANDO AUDIO...

En Tijuana, una mujer casi se lanza de una camioneta. Foto:Gettyimages/Ilustrativa

En Tijuana, Baja California, una mujer intentó arrojarse de una camioneta en movimiento sobre la 20 de Noviembre, luego de que presuntamente su pareja la agrediera físicamente.

Mujer casi se arroja de camioneta; video

El video fue compartido en Facebook por el usuario Perrukie Leal, alias la “Cabra de Tijuana”, y muestra el momento en que la mujer intentó lanzarse de la camioneta porque supuestamente era violentada. En la grabación se observa cómo la puerta de la unidad se abrió en varias ocasiones mientras el vehículo estaba en movimiento.

Ante el riesgo, otro automovilista también se detuvo para auxiliar a la mujer. La “Cabra de Tijuana” bajó de su vehículo para ayudarla y logró sacarla de la camioneta para evitar que resultara lesionada.

Posteriormente, la supuesta pareja de la víctima descendió de la unidad y comenzó a dialogar con la persona que había bajado a auxiliar a la mujer.

¿Qué más se sabe del caso?

La mujer, visiblemente alterada, estaba llorando y aseguró que tenía una mano lastimada. De acuerdo con lo difundido en redes sociales, la presunta agresión ocurrió el 8 de marzo.

En otro video, la “Cabra de Tijuana” relató que en un principio pensó en confrontar al hombre, pero le llamó la atención la actitud tranquila del sujeto, quien aseguró que no quería problemas.

Según el testimonio, el hombre comentó que venían saliendo del psiquiatra y que en la camioneta viajaban también sus hijos. La situación generó desconcierto cuando uno de los menores comenzó a gritar que no le hicieran daño a su padre y aseguró que era inocente.

“Le dije párate, el vato se bajó y alzó los brazos, no puso resistencia. Si hubiera querido hacerle daño, la tira por la puerta. Bajé a la morra y la puse atrás de mi carro. El vato me dijo: ‘Cero broncas, ella viene saliendo de un internado, no es lo que parece, traigo a mis hijos’. Lo que más me destrozó el corazón fue cuando salió un niño gritando —se escucha en el video— y dijo: ‘mi papá es inocente’”, relató.

En otra parte del video, la “Cabra de Tijuana” añadió que le ofreció a la mujer llevarla a otro lugar para ponerla a salvo; sin embargo, ella decidió quedarse con su pareja.

Antes de finalizar, el creador de contenido señaló que la mujer le dio permiso para publicar el video en redes sociales.

