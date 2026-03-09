Ataque afuera de clínica de la “Patrulla Espiritual” deja un muerto y un herido en Tijuana

GENERANDO AUDIO...

Atacaron a 2 afuera de la “Patrulla Espiritual”. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Tijuana, Baja California, el domingo por la tarde, un ataque afuera de la Clínica Jireh, de la “Patrulla Espiritual”, dejó como saldo una persona sin vida y otra grave. En un inicio se indicó que las víctimas eran parte del equipo de Jesús Osuna, alias el “Chiquilín”, quien es líder de la famosa patrulla.

¿Qué más se sabe del ataque a la “Patrulla Espiritual”?

Tras viralizarse la información, Jesús Osuna, alias el “Chiquilín”, líder de la “Patrulla Espiritual”, informó que todos los integrantes de su equipo estaban bien y que el ataque ocurrió afuera de las instalaciones.

El rumor surgió luego de que dos “tazos dorados” pidieron apoyo para ingresar al centro de rehabilitación. El “Chiquilín” publicó un video en redes sociales donde explicó lo sucedido a las afueras del centro.

“Buenas tardes, los saluda el ‘Chiquilín’ de la ‘Patrulla Espiritual’. Quiero hacer un comunicado sobre lo que pasó aquí, en las instalaciones del Residencial del Bosque. Como ustedes saben, hay unas escaleras afuera de las instalaciones; en ese evento que pasó (ataque armado) había dos tazitos dorados en las escaleras solicitando un ‘apoyo’. No sé qué travesurilla habrán hecho, que querían venir a esconderse dentro del centro con la condición de pedir un apoyo, disfrazada de beca para reconsumir. Entonces pasó que llegaron y (los atacaron), se fueron las hermosuras”.

“Para todos los seguidores y las familias que tienen personas internadas en la clínica, quiero que sepan que todo está bien y está funcionando, de hecho. Es mentira que el ‘Changoleón’ ya no está y el ‘Macumba’ y el ‘Chiquilín’; hay ‘Patrulla Espiritual’ para rato”.

Las autoridades no informaron detalles en redes sociales sobre el caso en Tijuana.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.