Consulado de EE. UU. en Tijuana suspende servicios este lunes tras detención del “Mencho”

Consulado de EE. UU. en Tijuana cerrará este lunes por seguridad. Foto: Cuartoscuro

El Consulado de los Estados Unidos en Tijuana informó que, debido a operaciones de seguridad en curso y a las interrupciones derivadas en los traslados, luego de la detención del “Mencho”, suspenderá los servicios rutinarios de visas y de atención a ciudadanos estadounidenses para este lunes 23 de febrero.

La representación diplomática pidió a las personas con citas programadas revisar su correo electrónico, donde recibirán información actualizada sobre la reprogramación.

Consulado abre canales de comunicación para ciudadanos

Ante la situación que se vivió en distintos puntos del país este domingo, el Consulado de Estados Unidos en Tijuana puso a disposición vías de comunicación para ciudadanos estadounidenses. En caso de requerir asistencia urgente, pueden comunicarse al +1-202-501-4444. Asimismo, desde los EE. UU., el número +1-888-407-4747 se encuentra disponible.

Por último, el Consulado exhortó a inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir actualizaciones oportunas sobre información de seguridad y protección relacionada con el consulado.

