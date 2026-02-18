Frente frío 35 provocará lluvias y vientos fuertes en Baja California; mantiene clases en línea

GENERANDO AUDIO...

También se mantiene probabilidad de caída de nieve o aguanieve. FOTO: Cuartoscuro

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó por la prevalencia del frente frío número 35 en Baja California este miércoles 18 de febrero. El fenómeno afectará principalmente a municipios de la Zona Costa y provocará lluvias, fuertes vientos, descenso de temperatura y cambios en las clases, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El titular de la CEPC, Salvador Cervantes Hernández, informó que el sistema interactuará con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical. Esto generará precipitaciones, rachas intensas de viento y ambiente más frío en distintas regiones del estado.

Frente frío 35 provocará lluvias, vientos y bajas temperaturas en Baja California

Para el miércoles 18 y jueves 19 se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, con posible presencia de descargas eléctricas, principalmente en Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, Ensenada y San Quintín.

También se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California.

En la costa occidental se esperan vientos de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora. El oleaje podría alcanzar entre 3 y 4 metros de altura.

En zonas serranas se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius, con heladas durante la madrugada del jueves.

Clases a distancia en Tijuana, Tecate y Rosarito por lluvias

Ante el pronóstico de lluvias y bajas temperaturas, se informó que este miércoles 18 de febrero el turno matutino tendrá clases a distancia en Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, priorizando la seguridad del alumnado.

El turno vespertino continuará con clases presenciales en esos municipios.

En Mexicali, San Felipe, Ensenada y San Quintín, las clases se mantendrán presenciales durante toda la jornada.

Recomendaciones de Protección Civil ante el frente frío 35

Cervantes Hernández indicó que por la tarde el frente frío 35 se desplazará hacia Estados Unidos, dejando de afectar gradualmente a la entidad.

La autoridad exhortó a la población a:

No salir si no es necesario

Abrigarse adecuadamente

Manejar con precaución

Limpiar desagües

Sujetar objetos que puedan caer

Evitar ingresar al mar

El Gobierno del Estado, encabezado por Marina del Pilar Avila Olmeda, a través de la Secretaría General de Gobierno a cargo de Alfredo Álvarez Cárdenas, pidió a la población llamar al 911 en caso de emergencia y mantenerse informada a través de canales oficiales.

