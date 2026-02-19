Embajador de EE.UU. reacciona al caso de niña intoxicada tras comer tamales con fentanilo en Puebla

GENERANDO AUDIO...

El embajador de Estados Unidos (EE.UU.) en México, Ronald Johnson, afirmó que “el fentanilo no distingue si eres de los Estados Unidos o de México”, al referirse al caso de una menor intoxicada en Huauchinango, Puebla.

¿Qué más dice el mensaje sobre Puebla?

El diplomático emitió el mensaje la tarde del 18 de febrero, luego de que se dio a conocer que una niña presentó resultado positivo a fentanilo tras presuntamente consumir alimentos en la vía pública. “Como dolorosamente lo demuestra este caso, tampoco distingue entre un adulto y un niño indefenso. Esto refuerza la urgencia de desmantelar las redes que envenenan a nuestras comunidades con fentanilo. Nos alienta saber que se encuentran en recuperación. Nuestras oraciones están con las personas afectadas y sus familias”, expresó.

Un día antes, el 17 de febrero, la Secretaría de Salud de Puebla informó que seis pacientes fueron estabilizados y dados de alta tras mostrar evolución favorable; sin embargo, una niña de 10 años permanecía hospitalizada bajo observación médica, luego de que estudios toxicológicos arrojaron resultado positivo a fentanilo.

Por la mañana del 18 de febrero, el Gobierno del Estado de Puebla señaló que autoridades ministeriales realizaban las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos ocurridos en el municipio de Huauchinango. Además, reconoció la intervención oportuna del IMSS Bienestar en la atención de las y los menores.

La niña ya fue dada de alta.

El gobierno estatal solicitó esperar los dictámenes periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para determinar si la presunta intoxicación obedeció o no al consumo de algún estupefaciente, y reiteró su compromiso con la protección de la salud de la niñez y las familias.

