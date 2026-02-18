Divorcios en México: Campeche encabeza la lista, según el Inegi

GENERANDO AUDIO...

Las mujeres se divorciaron a menor edad que los hombres. Foto: Getty Images

El estado de Campeche registra la tasa más alta de divorcios en el país, de acuerdo con el informe “Estadísticas de divorcios”, publicado el 29 de septiembre de 2025 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el reporte, la entidad alcanzó 4.9 divorcios por cada mil personas de 18 años y más, colocándose en el primer lugar a nivel nacional.

Campeche, con 4.9

Le siguen:

Nuevo León, con 3.5

Tamaulipas, con 3.3

Sinaloa, con 3.2

Coahuila, con 3.1

La mayoría de las entidades con tasas más elevadas se ubican en la zona fronteriza del país.

Estados con menor incidencia de divorcios en México

En contraste, los estados con menor incidencia fueron:

Veracruz, con 0.9

Chiapas, con 1.1

Estado de México, con 1.2

Oaxaca, con 1.2

Más de 161 mil divorcios en 2024 con un incremento sostenido

Durante 2024 se registraron 161 mil 932 divorcios en el país. De ese total:

89.6 % se resolvió por la vía judicial

10.4 % por la vía administrativa

La tasa nacional de divorcios por cada mil personas adultas pasó de 1.52 en 2015 a 1.79 en 2024, lo que refleja un incremento sostenido en la última década.

El año 2020 —marcado por el inicio de la pandemia de COVID-19— presentó una disminución respecto a 2019 e incluso fue inferior al nivel observado en 2015.

Principales causas de divorcio

El Inegi señala que el motivo más frecuente para la disolución del matrimonio fue el divorcio incausado, que representó 67.2 % de los casos.

Le siguieron:

Mutuo consentimiento, con 31.3 %

Separación del hogar conyugal por más de un año, con 0.8 %

En 24 entidades federativas, la causa predominante fue el divorcio incausado, mientras que en ocho estados el principal motivo fue el mutuo consentimiento.

Duración del matrimonio

Entre las uniones que concluyeron legalmente en 2024:

33.8 % tenía 21 años o más de duración

19.4 % duró entre 1 y 5 años

15.1 %, entre 6 y 9 años

17.9 %, entre 10 y 15 años

11.7 %, entre 16 y 20 años

1.6 %, menos de un año

Esto muestra que una parte importante de los divorcios ocurre tras largos periodos de matrimonio.

Edad promedio al divorciarse

Las mujeres se divorciaron a menor edad que los hombres. En 2024, la edad promedio de ellas fue de 41.1 años, mientras que la de ellos fue de 43.6 años.

Escolaridad y situación laboral

En cuanto al nivel educativo, la mayoría de las personas divorciadas reportó contar con preparatoria o equivalente:

Mujeres: 19.4 %

Hombres: 19.7 %

Le siguió el nivel secundaria (18.0 % en mujeres y 17.1 % en hombres). En nivel profesional, 17.5 % de mujeres y 16.3 % de hombres señalaron contar con estudios superiores.

Respecto a la actividad económica:

51.8 % de las mujeres divorciadas declaró estar trabajando

67.9 % de los hombres divorciados manifestó tener empleo

