Interceptan semisumergible con 4 toneladas de droga en Manzanillo

GENERANDO AUDIO...

Decomiso de droga. Foto: @OHarfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que personal de la Secretaría de Marina (Semar) interceptó un semisumergible que transportaba aproximadamente 4 toneladas de cocaína frente a las costas de Manzanillo.

Hay 3 detenidos

A través de su cuenta oficial en X, el funcionario detalló que la embarcación llevaba 179 bultos con la droga y que durante el operativo fueron detenidas tres personas.

Explicó que esta acción forma parte de la vigilancia permanente que realiza la Armada de México en mares nacionales para frenar el trasiego de narcóticos.

García Harfuch destacó que, tan solo en la última semana, las operaciones marítimas han permitido el aseguramiento de cerca de 10 toneladas de cocaína, lo que representa —dijo— una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado.

Subrayó que con estos decomisos se evita que millones de dosis lleguen a las calles, lo que contribuye a proteger la seguridad de las familias mexicanas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento