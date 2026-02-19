Y siguen… captan a hombre cazando palomas en Acapulco

GENERANDO AUDIO...

Hombre es captado capturando palomas en distribuidor de Acapulco Foto: Cuartoscuro

Un hombre fue captado en video, cuando utilizaba una atarraya (red redonda) para atrapar palomas bajo el distribuidor vial de Puerto Marqués en Acapulco, Guerrero, y posteriormente huyó a bordo de una camioneta.

Video muestra captura de palomas en Puerto Marqués

De acuerdo con un video de 35 segundos, el sujeto lanzó una atarraya para capturar varias palomas en un espacio público ubicado bajo el distribuidor vial de Puerto Marqués, en el estado de Guerrero. Tras abordar la unidad, se retira con dirección al aeropuerto. Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de los involucrados ni sobre alguna intervención de autoridades con relación a este hecho.

Antecedentes de captura de palomas en Guerrero

Este caso se suma a otros antecedentes registrados en la entidad. En el municipio de Iguala, en Guerrero, dos sujetos fueron señalados por capturar decenas de palomas con ayuda de una red en la plaza principal.

El hecho generó reacciones en redes sociales luego de que se difundieran imágenes de la captura de palomas en ese municipio.

Casos similares en otros estados

En otros estados también se han reportado situaciones similares. En Aguascalientes, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvo a dos hombres señalados por la captura ilegal de palomas. Durante la intervención se resguardaron aproximadamente 100 aves.

En Quintana Roo, dos personas fueron grabadas capturando decenas de palomas frente al Mercado Ignacio Manuel Altamirano, conocido como Mercado Viejo.

