Exrector de la UACAM acusa a Layda Sansores de injerencia y destitución ilegal

Ex rector de UACAM, acusó a Sansores de despido ilegal. Foto: Captura Abud Flores

El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, señaló directamente a la gobernadora Layda Sansores por intervenir indebidamente para acelerar su destitución el pasado 12 de enero. Asimismo, Abud Flores sostuvo que el relevo carece de toda causa legal, institucional o jurídica.

En un video en redes sociales, el exrector afirmó que las autoridades utilizaron su detención, por presunta posesión de droga en modalidad simple, como un pretexto para vulnerar la vida interna de la UACAM. Tras ello, manifestó temor por su integridad y la de su familia, responsabilizando al Poder Ejecutivo estatal de cualquier agresión.

🔴José Alberto Abud Flores, ex rector de la UACAM, comparte su testimonio a 8 días de ser liberado: “Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario”.



El académico agradece a la presidenta Claudia Sheinbaum; la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez; y la ANUIES por su respaldo…

Exrector de la UACAM denuncia destitución sin fundamento legal

Durante un mensaje de nueve minutos, Abud Flores defendió su presunción de inocencia y subrayó que nadie puede justificar su destitución automática. Además, explicó que la normativa universitaria califica una detención únicamente como una ausencia temporal.

Según el estatuto, el secretario general académico debe suplir al rector en ausencias menores a tres meses, sin que esto obligue al nombramiento de un nuevo titular. Por ello, calificó el relevo como una acción precipitada que violó los procesos internos.

Abud Flores denunció una intervención indebida que, dijo, “mancilló la autonomía universitaria”. De igual forma, aseguró que las presiones comenzaron desde 2022, con insistencias para incorporar a personas ajenas a la institución en cargos directivos. Además, con exigencias para ceder patrimonio, como el estadio universitario.

El exrector relató presuntos actos de hostigamiento, incluidos incidentes contra un vehículo oficial de la UACAM y amenazas a directivos y académicos en reuniones fuera del ámbito universitario. Sobre su detención del 12 de enero, afirmó que hubo violencia verbal y física y reiteró que el hecho más grave fue el quebranto a la autonomía.

Al final, Abud Flores hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se rectifiquen las irregularidades y se garantice la autonomía de la UACAM, apegándose estrictamente a la legalidad.