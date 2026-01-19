Perfil del exrector de la UACAM, José Alberto Abud Flores

GENERANDO AUDIO...

José Alberto Abud Flores rector de la UACAM. Foto: Adrián Virgen Miranda

José Alberto Abud Flores polémico rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) fue rector electo en 1994 durante el gobierno de Jorge Salomón Azar García (1991-1997). Fue corresponsal nacional de Campeche en la academia Mexicana de la Historia.

Datos personales

Estuvo casado con Linda Russell de nacionalidad inglesa, hijos Hamid Abud Russell, Said José Abud Russell los cuales cuentan con doble nacionalidad. Actualmente, tiene 72 años de edad.

Primer periodo como rector (1995-1999)

El primer periodo de Abud Flores fue de 1995 a 1999; sin embargo, antes de culminar su administración en la UACAM durante el año de 1999, cuando ya estaba en turno el gobernador campechano Antonio González Curi el cual pide su renuncia, con la intención de colocar con rector aliado en la gubernatura de González Curi.

Conflicto político y salida de la rectoría

Sin embargo; José Abud se opuso a tal petición, ya que su intención era reelegirse otros cuatro años como rector; pero la Federación de Sociedad de Alumnos de la UACAM (FESUAC) quien era liderada por Alejandro Rafael Moreno Cárdenas se encargaron de correr de las oficinas de la rectoría de José Alberto Abud Flores dando paso de manera interina a Rafael Martínez Castro, posteriormente toma protesta como rector legítimo Fernando Javier Cu Espejo en el periodo de 1999-2003.

Regreso a Campeche y segundo periodo como rector (2022-2026)

Posteriormente, José Abud se fue a la CDMX donde fue catedrático de la UNAM, hasta 2021 cuando Layda Sansores San Román lo invita a participar en la gubernatura de la mandataria campechana, Abud Flores fungió como asesor en el sistema educativo; pero después de todo fue nombrado nuevamente como rector en esta ocasión para el periodo 2022-2026.

Pareciera que la historia se repite dentro de la rectoría de la UACAM, ya que antes de culminar su periodo se le solicita su renuncia para ir preparando el camino para el o la nueva representante como rector universitario. José Alberto Abud Flores se vuelve a oponer situación que provoca una factura en la relación política con Layda Sansores San Román convirtiéndose en incómodo para dos exgobernadores Antonio González Curi, Alejandro Rafael Moreno Cárdenas y la actual Layda Elena Sansores San Román.

Situación legal actual

Actualmente, lleva un proceso legal en libertad en calidad de imputado por delitos contra la salud y fue destituido como rector de la máxima casa de estudios de Campeche.

