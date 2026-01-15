Liberan a exrector de la UAC tras 48 horas detenido por presunta posesión de drogas

GENERANDO AUDIO...

Queda en libertad exrector de la UAC. Foto: Adrián Virgen

Luego de permanecer más de 48 horas detenido por presunta posesión de drogas, el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), José Alberto Abud Flores, obtuvo su libertad la tarde de este miércoles.

Durante la mañana se llevó a cabo la primera audiencia, en la que el juez del caso determinó decretar auto de libertad, al considerar que no existían elementos suficientes para mantenerlo detenido.

Primeras palabras tras su liberación

A su salida de la Sala de Juicios Orales, José Alberto Abud Flores agradeció a quienes lo acompañaron y aseguró que continuará defendiendo su situación legal.

“Muchísimas gracias… vamos a luchar por las libertades”, expresó el exrector tras recuperar su libertad.

¿Por qué fue detenido el rector José Abud Flores?

De acuerdo con información oficial previa, José Alberto Abud Flores fue detenido por posesión simple de droga, cuando se encontraba dentro de una camioneta.

El fiscal general del estado de Campeche, Jackson Villacis Rosado, informó que las autoridades recibieron un reporte sobre personas armadas que circulaban en una camioneta.

“Cuando se estaba verificando la unidad para descartar que tuviera reporte de robo, se percatan de que la tarjeta es de la Universidad Autónoma de Campeche, la unidad, y de ahí tenemos a una persona con iniciales ‘A’. Es posesión simple el tema”, explicó el fiscal.

Destitución como rector de la UAC

Horas después de que se dio a conocer su detención, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Campeche analizó el caso y aprobó su remoción como rector.

La destitución se formalizó tras una sesión extraordinaria del órgano universitario, en la que se determinó separarlo del cargo ante la investigación en curso.

Posteriormente, durante la madrugada, el Consejo Universitario designó a Fanny Guillermo Maldonado como nueva rectora de la institución. Más tarde, la Universidad Autónoma de Campeche difundió un mensaje institucional en sus cuentas oficiales para darle la bienvenida y felicitarla por su nombramiento.

Aunque José Alberto Abud Flores recuperó su libertad, el proceso legal continúa, y las autoridades deberán determinar el curso de la investigación por la presunta posesión de estupefacientes.

