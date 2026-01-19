GENERANDO AUDIO...

José Antonio “N”, exrector de la Uacam. Foto: Adrián Virgen

José Alberto “A”, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (Uacam), fue vinculado a proceso por posesión de presunta cocaína; sin embargo el juicio continuará con líneas cautelares en libertad, junto con las otras dos personas que lo acompañaban al momento que fue detenido por elementos de la policía estatal durante un operativo.

Vinculan a proceso al exrector de la Universidad Autónoma de Campeche

La jueza de control Guadalupe Martínez Taboada tomó como válido el dicho de un policía que detuvo al ex rector de la Uacam por presunta posesión de estupefacientes; por lo que el Ministerio Público solicitó una ampliación del término por dos meses para la investigación complementaria.

La próxima audiencia será el 18 de marzo con la intención de continuar con las investigaciones; además de persistir con las pruebas incluyendo las solicitadas por la defensa de material gráfico de la presunta posesión de drogas.

A decir de Edwin Trejo, abogado defensor, al concluir la ampliación del término de 60 días, apelará para ir a las estancias federales, es decir se irán por un litigio largo para desestimar el dictamen de la jueza Taboada; aunque, puede ser que este proceso tenga una duración de hasta dos años en los juzgados de distrito de Campeche.

“Le plantaron esa droga por un agente de la policía estatal y me atrevo a decirlo porque no hay una evidencia, como he reiterado, de que esa droga estuviera ahí, solamente es el dicho del policía. Todos los protocolos, todos los procesamientos no los tomó en consideración la juez, solo porque un policía dijo que la encontró allá y le cree”, comentó el abogado defensor.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento