Destituyen a rector de la UAC tras detención; defensa acusa proceso arbitrario

GENERANDO AUDIO...

Luego de la destitución del rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) tras su detención por presunta posesión de estupefacientes, su defensa legal afirmó que el proceso ha sido arbitrario y desproporcionado. En entrevista, Edwin David Trejo Gutiérrez, abogado del exrector José Abut Flores, informó que su cliente se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén, a la espera de su comparecencia ante un juez de control, donde se definirá su situación jurídica.

El litigante detalló que la detención se originó a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre personas armadas a bordo de una camioneta; sin embargo, durante la revisión no se localizaron armas, sino presuntas dosis de narcóticos, lo que derivó en el aseguramiento del rector, su chofer y un asistente. Trejo Gutiérrez cuestionó el procedimiento de los agentes y sostuvo que no se preservó la cadena de custodia, además de afirmar que la sustancia localizada no pertenecía a su defendido, por lo que, dijo, “fue colocada para generar esta situación”.

El abogado subrayó que José Abut Flores es una persona de 73 años, con domicilio conocido y arraigo en Campeche, por lo que no existe riesgo de fuga. Señaló que su permanencia en prisión preventiva permitió que, durante su ausencia, el Consejo Universitario sesionara y nombrara a una nueva rectora, lo que, a su juicio, da un contexto político al caso. Añadió que la ANUIES envió representantes para respaldar al exrector y adelantó que, en caso de recuperar su libertad, analizará las acciones legales y universitarias para defender sus derechos bajo el principio de presunción de inocencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento