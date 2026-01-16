Reacomodo político en Edomex: gobernadora renueva cuatro cargos clave

GENERANDO AUDIO...

Nuevos funcionarios toman protesta en Edomex. Foto: Gob. Edomex

Este jueves, la gobernadora Delfina Gómez anunció un ajuste en su gabinete y renovó cuatro cargos clave del Gobierno del Estado de México (Edomex), luego de que la mandataria encabezó la toma de protesta de nuevos titulares en áreas estratégicas para la administración pública estatal.

Desde el Palacio de Gobierno, la mandataria estatal formalizó los nombramientos como parte de los ajustes en su gabinete, con el objetivo de fortalecer la operación institucional y dar continuidad a las políticas públicas en materia de:

Movilidad

Infraestructura carretera

Registro civil

Ordenamiento registral

Secretaria de Movilidad del Edomex

Durante el acto protocolario, Juan Hugo de la Rosa asumió el cargo como secretario de Movilidad, una de las dependencias con mayor impacto en la vida cotidiana de millones de mexiquenses, al concentrar las políticas de transporte público, vialidades y conectividad regional.

Cambios en el gabinete del Edomex

En el mismo evento, la gobernadora Delfina Gómez tomó protesta a Joel González Toral como director General de la Junta de Caminos del Edomex, organismo encargado de la planeación, construcción y conservación de la red carretera estatal, considerada una pieza clave para la movilidad y el desarrollo económico.

Asimismo, Leo Larraguivel Hinojosa fue designado como director general del Registro Civil, área responsable de los actos jurídicos que dan identidad legal a la población, como nacimientos, matrimonios y defunciones, así como de la modernización de los servicios registrales.

El cuarto nombramiento correspondió a David Silva Miranda, quien asumió como titular del Instituto de la Función Registral del Edomex (IFREM), organismo encargado de la administración del Registro Público de la Propiedad y de garantizar certeza jurídica sobre los bienes inmuebles.

Reacomodo político en Edomex y áreas estratégicas

De acuerdo con información oficial, estos cambios forman parte del proceso de evaluación permanente del gabinete estatal, enfocado en mejorar la eficiencia administrativa y reforzar las áreas consideradas prioritarias para el desarrollo de la entidad mexiquense.

La Secretaría de Movilidad concentra actualmente proyectos relacionados con transporte masivo, infraestructura vial y ordenamiento del servicio público, por lo que su conducción es considerada clave dentro de la estrategia gubernamental.

En tanto, la Junta de Caminos tiene a su cargo la conservación de miles de kilómetros de carreteras estatales, mientras que el Registro Civil y el Instituto de la Función Registral son instancias fundamentales para garantizar derechos, identidad legal y seguridad patrimonial de la población.

Gobierno del Edomex ajusta su estructura

Con este ajuste en el gabinete el Gobierno del Edomex estatal avanza en la reorganización de su estructura administrativa, manteniendo el énfasis en la operación de servicios públicos y el fortalecimiento institucional.

Los nuevos funcionarios iniciarán actividades de manera inmediata, conforme a lo establecido por la administración estatal, y estarán a cargo de dar seguimiento a los programas en curso y a los objetivos trazados para el ejercicio gubernamental.

