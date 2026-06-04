Captan a agente migratorio agrediendo a puñetazos a conductor en Chiapas; ya fue cesado

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Testigos captaron en video agresión a conductor. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La tarde de este miércoles, un agente del Instituto Nacional de Migración (INM) fue captado mientras agredía a puñetazos a un automovilista sobre el tramo carretero Ciudad Hidalgo-Tapachula, en la frontera sur de Chiapas. El incidente quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios difundieron las imágenes del enfrentamiento.

De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió en medio de una fila vehicular generada por trabajos de reparación en la carretera. Según testimonios de personas que se encontraban en la zona, el conflicto se originó durante la espera para avanzar por el tramo afectado.

Video muestra agresión de agente migratorio a automovilista

Las imágenes difundidas muestran el momento en que el funcionario federal desciende de una unidad oficial con logotipos institucionales y confronta a otro conductor.

En el video se observa cómo ambos intercambian palabras antes de que el agente golpee al automovilista. La grabación también muestra que, al final del altercado, intenta sujetarlo del cuello.

A patadas y puñetazos, un agente del Instituto Nacional de Migración agredió a un automovilista por un altercado vial.

La agresión de agente del @INAMI_mx se registró la tarde de este miércoles en el tramo carretero #CiudadHidalgo–#Tapachula en la frontera sur de #Chiapas. pic.twitter.com/a1YEEGizUL — Pedro Gerardo López (@pedrogerardo26) June 4, 2026

El agente involucrado fue identificado como Melvin “N”, quien presuntamente se desempeña como elemento operativo del Instituto Nacional de Migración.

Testigos reportan conducta agresiva durante el incidente

De acuerdo con versiones de personas que presenciaron los hechos, el funcionario habría intentado avanzar en la fila utilizando la unidad oficial en la que viajaba.

Los testimonios señalan que el agente mostró una actitud agresiva hacia otros automovilistas y realizó señas obscenas antes de que se produjera la confrontación con uno de los conductores.

La tensión aumentó cuando descendió del vehículo oficial y se dirigió hacia la persona con la que mantenía la discusión, situación que fue grabada por varios testigos que transitaban por la zona.

INM informado sobre las sanciones

Las autoridades de migración a través de una tarjeta informativa dieron a conocer el cese del funcionario federal por ir en contra de los principios que rigen la actuación de las personas servidoras públicas.

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