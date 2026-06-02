CNTE libera casetas en Chiapas como parte del Paro Nacional

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CNTE en casetas de Chiapas. Foto: Lizeth Coello

Este martes los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) liberaron casetas de cobro en Chiapas.

Esta acción inició a las 9 de la mañana y culmina a las 2 de la tarde en las casetas de Chiapa de Corzo a San Cristóbal de Las Casas y en Ocuilapa.

Así te lo informamos en Uno Noticias:

Los docentes piden 50 pesos para poder pasar y el dinero, señalan, servirá para que sus compañeros se trasladen a la Ciudad de México a fortalecer el movimiento.

Los docentes piden la abrogación de la Reforma Educativa y la Ley del ISSSTE.

Los agremiados informaron que participarán en la mesa de diálogo con las autoridades del Gobierno Federal y, de no llegar a ningún acuerdo, realizarán su asamblea por la tarde para definir las acciones de mañana, que podrían ir desde bloqueos carreteros hasta toma de oficinas gubernamentales.

Los docentes reconocieron que en Chiapas más de un millón de alumnos no tienen clases; sin embargo, se tiene un plan para que, en caso de continuar con el Paro Nacional, se pueda llevar a cabo la clausura del ciclo escolar.

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