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Localizan a seis jóvenes desaparecidas en Tuxtla Gutiérrez. FOTO: Especial

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó este lunes que fueron localizadas las seis jóvenes desaparecidas de una casa hogar en Tuxtla Gutiérrez, luego de haber sido reportadas como no localizadas el fin de semana.

Las autoridades activaron un operativo de búsqueda tras la desaparición de las jóvenes, de entre 14 y 22 años de edad, lo que generó alerta luego de que el caso se difundiera en la plataforma oficial ¿Has visto a? de la Fiscalía estatal.

El fiscal general, Jorge Llaven, detalló que el domingo fueron ubicadas cuatro de ellas: dos menores de 15 y 16 años, así como dos jóvenes de 20 y 22 años, quienes contaban con reporte de Persona No Localizada en Tuxtla Gutiérrez.

Este lunes por la tarde se confirmó la localización de las dos restantes. Las seis jóvenes fueron encontradas sanas y salvas y, de acuerdo con sus declaraciones, se ausentaron por su propia voluntad.

Tras su localización, las autoridades brindaron atención integral y se iniciaron los procesos para la cancelación de las fichas de búsqueda correspondientes.

¿Qué pasará con las jóvenes localizadas?

Las autoridades informaron que las cuatro menores de edad serán remitidas a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, donde se dará seguimiento a su situación.

En tanto, las dos jóvenes mayores de edad podrán decidir su situación de manera voluntaria, conforme a sus derechos.

¿Quiénes son las jóvenes localizadas?

Las jóvenes encontradas responden a los nombres de:

Paola Jiménez Ocampo , 22 años, de Tzimol

, 22 años, de Tzimol Lucía Jiménez Ocampo , 20 años, de Tzimol

, 20 años, de Tzimol María Fernanda Cruz López , 16 años, de Huixtla

, 16 años, de Huixtla María del Carmen Solano Cobo , 16 años, de Venustiano Carranza

, 16 años, de Venustiano Carranza Esmeralda Gómez López , 14 años, de Salto de Agua

, 14 años, de Salto de Agua Paola Anahí Ton Méndez, 15 años, de Huixtán

El caso se dio a conocer públicamente el domingo, cuando la Fiscalía estatal difundió las fichas de búsqueda tras su salida de una casa hogar en Tuxtla Gutiérrez.

Las autoridades no reportaron indicios de delito y confirmaron que todas fueron encontradas en buen estado de salud. El seguimiento del caso continuará conforme a los protocolos correspondientes.

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