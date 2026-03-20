CNTE se iría a paro nacional; en abril definen fecha

GENERANDO AUDIO...

CNTE Chiapas liberó casetas el día final del paro de 72 horas. Foto: Lizeth Coello

Este viernes culminó el paro de labores de 72 horas del Sindicato y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas.

La liberación de casetas de cobro fue la actividad que los docentes realizaron para finalizar esta jornada de manifestación.

Isael González, líder de la CNTE en Chiapas, informó que la Asamblea Nacional sólo pudo obtener una mesa de negociación con autoridades educativas, pero sin la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por ello señaló que en el mes de abril llevarán a cabo una asamblea para decidir fecha del paro indefinido nacional.

“El resolutivo de anoche de la Asamblea Nacional Representativa es que el 25 de abril será la Asamblea Nacional Representativa, donde todos los contingentes llevaremos la fecha para reanudar la huelga nacional; esto es fundamental en virtud de que en todo este andamiaje que tuvimos de 24, 48 y 72 no alcanzamos a abrir la puerta que debiera abrirse que es de Palacio Nacional”. Isael González, líder de la CNTE en Chiapas

¿Qué piden los maestros?

El líder sindical reiteró que sus principales peticiones son la abrogación de la Ley del ISSSTE y la Reforma Educativa, pagos de adeudos, entre otros.

En referente al diálogo con el Gobierno federal, señaló que no acudirán a mesas que no sean encabezadas por la presidenta, por lo que el siguiente paso es el paro indefinido.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.



Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.