Localizan a cuatro de seis jóvenes que salieron de una casa hogar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Jóvenes localizadas en Chiapas. Foto: FGE

Fueron localizadas dos menores, una de 15 y otra de 16 años de edad, así como a dos jóvenes, de 20 y 22 años de edad, quienes contaban con reporte de Persona No Localizada en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Las cuatro jóvenes, dos originarias de los municipios de Tzimol, una de Venustiano Carranza y la otra de Huixtán, fueron presentadas ante la representación social, para ser escuchadas en su declaración, manifestando que no habían sido víctimas de delito y su ausencia fue voluntaria, por lo que tras brindarles atención integral, se giraron los oficios correspondientes para la cancelación de las fichas de búsqueda.

Las autoridades activaron un operativo de búsqueda luego de que las chicas entre 14 y 22 años de edad salieran de una casa hogar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Este domingo a través de la página ¿Has visto a?, de la Fiscalía General del Estado se dio a conocer la desaparición de seis jóvenes de una casa hogar en Tuxtla Gutiérrez.

Las autoridades activaron un operativo de búsqueda luego de que las chicas entre 14 y 22 años de edad salieran de una casa hogar ubicada en la colonia Calvarium, en la capital chiapaneca.

De acuerdo con la información publicada en redes sociales, las jóvenes responden a los nombres de Paola Jiménez Ocampo de 22 años originaria de Tzimol, Lucía Jiménez Ocampo de 20 años originaria de Tzimol, María Fernanda Cruz López de 16 años de Huixtla, María del Carmen Solano Cobo de 16 años de Venustiano Carranza, Esmeralda Gómez López de 14 años de Salto de Agua y Paola Anahí Ton Méndez de 15 años de Huixtán.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado se activaron los protocolos correspondientes y se emitieron fichas de búsqueda con el objetivo de dar con su paradero.

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