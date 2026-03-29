Desaparecen seis jóvenes de una casa hogar en Tuxtla Gutiérrez; activan fichas de búsqueda

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Fiscalía estatal activa fichas de búsqueda en Chiapas. Foto: Lizeth Coello

Seis jóvenes fueron reportadas como desaparecidas luego de salir de una casa hogar ubicada en Tuxtla Gutiérrez, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas.

De acuerdo con la información difundida por la propia autoridad a través de su página oficial “¿Has visto a?”, ya se activaron los protocolos de búsqueda y se emitieron las fichas correspondientes para localizar a las jóvenes.

Desaparecieron tras salir de una casa hogar

Las jóvenes salieron de una casa hogar localizada en la colonia Calvarium, en la capital chiapaneca, lo que provocó la movilización de las autoridades para iniciar su búsqueda.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente en qué circunstancias abandonaron el lugar ni hacia dónde se dirigieron, por lo que la Fiscalía mantiene abierta la investigación.

Tienen entre 14 y 22 años

Según la información difundida por las autoridades, las jóvenes desaparecidas tienen entre 14 y 22 años de edad y son originarias de distintos municipios del estado de Chiapas.

Tras la difusión del caso en redes sociales, usuarios comenzaron a compartir las fichas de búsqueda con el objetivo de ayudar a localizar a las jóvenes.

Autoridades piden apoyo para localizarlas

La Fiscalía estatal informó que ya se activaron los protocolos correspondientes y que se mantiene el operativo de búsqueda para dar con su paradero.

Hasta el momento, no se ha informado si existen indicios sobre su ubicación o si alguna de ellas ya fue localizada.

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