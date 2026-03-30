Graban “Mini tornado” que sorprendió a pobladores de Pijijiapan, Chiapas en una cancha de futbol

GENERANDO AUDIO...

Foto: Lizeth Coello

La tarde de este domingo un fuerte remolino de viento, similar a un “mini tornado” sorprendió a la población de Pijijiapan, Chiapas.

“Mini tornado” sorprende a población en campo de fútbol en Pijijiapan, Chiapas

Alrededor de las 14:00 horas jugadores y aficionados de ese municipio se encontraban en una cancha de fútbol en la final de la Liga Jaguar en el Estadio del Nuevo Milenio, cuando se formó el fenómeno meteorológico de manera repentina.

El “mini tornado” levantó polvo y objetos ligeros, mientras entre las gradas se escuchaban gritos de asombro y nerviosismo de los presentes.

El remolino de viento estuvo activo cerca de un minuto y se fue disipando poco a poco, sin embargo algunos pobladores optaron por salir del inmueble.

A pesar del susto, autoridades informaron que no hubo personas lesionadas ni daños de consideración.

Activan Alerta Temprana por Lluvias en Chiapas

De acuerdo a Protección Civil del Estado se activó este fin de semana el Sistema de Alerta Temprana por Lluvias con los colores verde y azul con pronóstico de precipitaciones entre los 25 y hasta los 75 milímetros.

Las lluvias ligeras se pueden presentar en las zonas Altos Tsotsil Tseltal, Meseta Comiteca Tojolabal, Frailesca, Sierra Mariscal e Istmo Costa.

También se espera “evento de norte” con rachas de viento de 74 a 93 km/h y olas de 3.0 a 4.9 metros sobre la región de Tehuantepec.