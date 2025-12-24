Motín en penal El Amate deja al menos 40 lesionados

GENERANDO AUDIO...

Un motín registrado la madrugada de este miércoles en el Centro Estatal de Reinserción Social número 14, conocido como El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa, Chiapas, dejó al menos 40 personas privadas de la libertad lesionadas.

El incidente ocurrió dentro del penal más grande de la entidad, donde un grupo de aproximadamente 15 internos, presuntamente vinculados a una organización delictiva, habría intentado tomar el control de la seguridad interna de uno de los módulos, utilizando extorsiones y amenazas contra otros reclusos, lo que habría provocado la revuelta.

¿Qué ocurrió durante el motín en El Amate?

De acuerdo con información preliminar, el conflicto inició cuando los internos intentaron imponer su dominio dentro del módulo, lo que derivó en enfrentamientos físicos entre personas privadas de la libertad. La situación escaló rápidamente y obligó a la intervención inmediata del personal penitenciario.

Custodios del centro, con el apoyo de la Guardia Estatal y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, ingresaron al área afectada para contener la riña y restablecer el orden dentro del penal.

Refuerzan seguridad con Ejército y Guardia Nacional

Como parte del operativo de seguridad posterior al motín, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se desplegaron en el perímetro exterior del penal, realizando patrullajes preventivos para evitar nuevos disturbios o intentos de fuga.

Las autoridades informaron que, tras la revisión médica correspondiente, las 40 personas lesionadas presentaron heridas menores, por lo que no fue necesario su traslado a hospitales. Ningún custodio habría resultado herido durante la intervención.

Situación estaría bajo control

Luego del operativo, el penal El Amate, en Cintalapa, Chiapas, se encontraría bajo control y se realizan revisiones internas para identificar a los responsables del motín y determinar posibles sanciones administrativas o penales.

Asimismo, se dio a conocer que se reforzarán los protocolos de seguridad y vigilancia al interior del centro penitenciario, con el objetivo de prevenir nuevos actos de violencia y garantizar la gobernabilidad en el penal.

Hasta el momento, no se ha informado sobre traslados de internos ni cambios en la operatividad del centro, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

