Rescatan a 80 visitantes en Volcán Tacana; ascenso queda suspendido tras granizada

GENERANDO AUDIO...

80 rescatados en Volcán Tacana por granizada; acceso queda suspendido. Foto: Uno TV

Alrededor de 80 personas quedaron atrapadas en la cima del Volcán Tacaná, tras la intensa granizada de este lunes en el municipio de Unión Juárez en la región de la Costa Grande, en Chiapas.

En entrevista vía telefónica, Eduardo David Pérez de León, secretario de Protección Civil Municipal, aseguró que los turistas varados fueron rescatados y se encuentran a salvo en los refugios conocidos como Casas de Fuego. De igual forma, añadió que se mantienen en comunicación para brindar información a sus familiares.

En relación con las familias que tienen parientes en la zona alta del volcán, Pérez de León aseguró que estas personas permanecerán hasta que mejoren las condiciones del clima y los caminos permitan un descenso seguro.

Debido al riesgo que representan las lluvias intensas, las heladas y el lodo en las veredas, autoridades municipales determinaron el cierre total del acceso al Volcán Tacaná hasta nuevo aviso

Tras accidentes, autoridades emitieron recomendaciones

Pérez de León señaló que en los últimos días se han registrado caídas y lesiones, principalmente torceduras de tobillo, derivadas de lo resbaladizo del terreno. Por ello, tras el auxilio a cinco personas con lesiones menores, advirtió que las condiciones actuales podrían dificultar cualquier maniobra de rescate.

80 rescatados en Volcán Tacana por granizada; acceso queda suspendido. Foto: Uno TV

Asimismo, hizo un llamado a la población y a los turistas a acatar las indicaciones oficiales, no intentar el ascenso y atender únicamente a guías de turistas certificados. Por último, autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.