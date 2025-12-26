Subió el pasaje: nuevas tarifas de transporte en Chiapas

GENERANDO AUDIO...

Aumenta tarifa del transporte público. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Como regalo de Navidad para todos los habitantes de Chiapas, la Secretaría de Movilidad del estado anunció un aumento en las tarifas del transporte público. El decreto se publicó el pasado 24 de diciembre en el Periódico Oficial y entró en vigor un día después.

Aumenta tarifa de transporte público en Chiapas

Mediante un comunicado, las autoridades de Chiapas informaron que se autorizó la modificación en las tarifas existentes del transporte en Chiapas, con lo cual aumenta el precio del colectivo urbano.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la modificación a las tarifas se aprobó tomando en cuenta los costos de mantenimiento de las unidades y la necesidad de garantizar un servicio de calidad y seguridad para los usuarios.

“La necesidad de avanzar hacia una mejora gradual en las condiciones laborales y salariales de las personas operadoras del transporte, resulta necesario llevar a cabo el ajuste tarifario razonable, técnicamente justificado y socialmente responsable”, menciona el comunicado.

¿Cuáles son las nuevas tarifas del transporte público en Chiapas?

General: 11 pesos

11 pesos Preferente (adultos mayores y personas con discapacidad): 5.50 pesos

5.50 pesos Menores de 3 años: no pagan

Los concesionarios y operadores que realicen cobros indebidos o no respeten la aplicación de la tarifa preferencial serán sancionados como corresponde a la ley en la materia.

¿Cuándo entra en vigor la nueva tarifa del transporte público en Chiapas?

El “Acuerdo por el que reforma el Artículo Segundo del Acuerdo por el que se Autoriza la Modificación de las Tarifas Existentes en las Diferentes Modalidades del Servicio Público de Transporte en el Estado de Chiapas” se publicó el 24 de diciembre en el Periódico Oficial y entró en vigor un día después de su publicación, es decir, el 25 de diciembre, el mero día de Navidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.