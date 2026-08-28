Video: helicóptero en el que viajaba gobernador de Chiapas sufre incidente con aves y aterriza de emergencia

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Gobernador de Chiapas vive momento de tensión en helicóptero. Foto: Getty

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y su gabinete, vivieron un momento de tensión durante un traslado en helicóptero hacia el municipio de Pantepec, luego de que el cruce de aves y la poca visibilidad obligaran a la tripulación a cambiar de dirección. El mandatario explicó que el incidente ocurrió mientras se dirigía a una jornada de trabajo en comunidades de Chiapas. La aeronave tuvo que aterrizar de emergencia.

🚨 Vuelo del gobernador pudo terminar en tragedia



Durante su traslado a Pantepec, el gobernador @ramirezlalo_ vivió un momento de tensión cuando el cruce de aves y la poca visibilidad obligaron a los pilotos a cambiar de dirección para evitar un posible accidente.



El mandatario… pic.twitter.com/OKg8RatSU1 — EnTuxtlaDos® (@EnTuxtla2) August 28, 2026

¿Qué pasó durante el vuelo del gobernador?

De acuerdo con el gobernador, durante el traslado se presentó un cruce de aves y condiciones de poca visibilidad, por lo que los pilotos tuvieron que modificar la dirección del helicóptero para evitar un posible accidente.

El mandatario viajaba acompañado de integrantes de su gabinete para cumplir con actividades relacionadas con la entrega de infraestructura, agua potable, aulas y caminos en distintas zonas del estado.

⚠️ Gobernador de Chiapas reporta incidente aéreo@ramirezlalo_ informó que la aeronave en la que viajaba rumbo a Pantepec cambió de dirección por el cruce de aves y la poca visibilidad.



Reconoció la destreza de los pilotos, quienes evitaron un percance mayor. pic.twitter.com/Scs7aiiTtK — Susana Solís Informa Chiapas (@SolisInforma) August 28, 2026

Gobernador reconoce a los pilotos tras incidente

Tras el momento de tensión, el gobernador destacó la reacción de la tripulación y reconoció su capacidad para controlar la situación.

“Quiero reconocer a los pilotos por su destreza y profesionalismo, que nos ayudó a salvaguardar nuestras vidas y evitó que esto terminara en un percance mayor.”

El mandatario también compartió una reflexión sobre lo ocurrido y llamó a valorar el tiempo y la vida:

“La vida es hoy. Sean felices, abracen la vida con humor y mucho amor al prójimo”.

Como resultado del incidente, los pilotos lograron controlar la situación y evitar un accidente mayor. El gobernador continuó con su agenda de trabajo en Pantepec y destacó la importancia de la experiencia de la tripulación ante las condiciones adversas durante el vuelo.

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