Sequía afecta a 11 mil productores de Chiapas; al menos, 7 municipios declaran pérdida total

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La sequía en Chiapas provocó pérdidas totales en cultivos. Fotos: Lizeth Coello

La sequía atípica que azota el campo chiapaneco este 2026 ha dejado, en siete municipios, pérdida total de su producción.

Municipios afectados:

Venustiano Carranza

Suchiate

Tapachula

Mazatán

Tuxtla Chico

Metapa

Frontera Hidalgo

En ellos, cerca de 11 mil campesinos perdieron sus cultivos de maíz, sorgo, cacao y café. Esta sequía no se veía en más de 20 años, pues van de 40 a 60 días sin lluvias, lo que ya secó los cultivos.

“Últimamente, la sequía pues nos ha acabado prácticamente con todo el cultivo, lo que se cultiva de maíz nos afecta muchísimo a todos los ejidatarios de esta colonia, han sido afectados, ahora sólo en plan de emergencia por la escasez del agua de la lluvia llevamos yo creo que ya casi 60 días sin ningún tipo de lluvia”. Luis Manuel Suchiapa Vleeschower, productores ejido Flores Magón en Carranza

Cultivos de maíz están amenazados

En la zona Frailesca, la situación es similar, pues hasta el 40% de los cultivos de maíz está amenazado.

Los campesinos enfrentan un panorama de incertidumbre ante la posibilidad de perder la próxima cosecha.

“Toda la Frailesca estamos sintiendo esta sequía que nos está afectando en nuestros cultivos de maíz; tenemos la esperanza de que haya una lluvia y volvernos a reactivar el terreno, pero ya ahorita estamos perdiendo tal vez un 40% de nuestros cultivos”. Amir Cambrano Arroyo, comisariado ejidal de Villacorzo

La desesperación es patente porque viven del campo.

“En todos los sentidos no ha llovido desde hace 40 días y eso nos toca a toda la comunidad y no sólo esa comunidad Flores Magón, también las comunidades vecinas. Esto es una emergencia, ya necesitamos un apoyo del Gobierno… es una pérdida total”. José Vicente Naga Suárez, comisariado ejidal de Flores Magón

Anuncian seguro agrícola

Ante la grave sequía, el gobernador del estado anunció la contratación de un Seguro Agrícola que cubra los cultivos de maíz, sorgo, cacao y café.

Los productores afectados deberán acudir a su Ayuntamiento para ser incluidos en el padrón, junto a los datos de sus predios y rancherías.

Esta información será remitida a la Secretaría del Campo para su verificación y posterior trámite de la póliza. Con este procedimiento, buscan que la atención sea equitativa y transparente para los productores en cada municipio.

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