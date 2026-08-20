Investigan brutal golpiza a una mujer en Chenalhó, Chiapas

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El video fue difundido en redes sociales. Foto: Lizeth Coello

La Fiscalía de Justicia Indígena de Chiapas ya investiga la brutal agresión contra una mujer en Chenalhó, luego de que el caso fuera difundido en redes sociales.

En un video se observa cómo un sujeto golpea violentamente a la mujer dentro de un domicilio. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

MALANDRO golpea a mujer en #Chenalhó



Un hombre en presunto estado de ebriedad golpeó salvajemente a una mujer dentro de una casa en Chenalhó.

La golpiza fue grabada y difundida en redes sociales y la @FGEChiapas no ha emitido ningún posicionamiento. pic.twitter.com/lMbBMXDrRi — Tinta Fresca Chiapas (@tinta_fresca) August 20, 2026

El sujeto en aparente estado de ebriedad toma del cabello a la mujer para luego darle a puñetazos en su anatomía. La joven pide a gritos ayuda y que la deje de golpear.

En el video aparecen también otras tres personas, dos que graban el hecho y una más que sólo alza los brazos.

Asimismo en el video se logra escuchar el llanto de un bebé.

Ministerios públicos y elementos de la Fiscalía General del Estado ya se encuentran en la zona ubicando al responsable.

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