Abren registro para apoyos alimentarios de NutriChihuahua; así puedes inscribirte

| 12:40 | J.L. Márquez | Uno TV
NutriChihuahua
Entrega de apoyos alimentarios NutriChihuahua. Foto: Gobierno de Chihuahua

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de Chihuahua informó que a partir de esta semana comienza la recepción de documentos para que las personas en situación de vulnerabilidad se inscriban a los programas de apoyos alimentarios de NutriChihuahua.

¿Quiénes pueden recibir el apoyo alimentario de NutriChihuahua?

El programa consiste en apoyar la economía familiar mediante la entrega de productos de la canasta básica a personas en situaciones de vulnerabilidad: mayores de 60 años, con discapacidad permanente o que se encuentren en situación de pobreza .

Documentos para inscribirse al programa de apoyos alimentarios de NutriChihuahua

Esta es la lista de documentos que deben presentarse el día del registro para recibir los apoyos alimentarios de NutriChihuahua:

  • Copia de la identificación oficial
  • Copia de la CURP
  • Copia del comprobante de domicilio
  • Estudio socioeconómico (se realiza al momento del registro)
  • La inscripción puede realizarse de manera personal o a través de un familiar o persona autorizada.

Fechas y lugares de registro al programa

9 de junio

  • Coyame
  • Gran Morelos
  • Guachochi
  • Guadalupe y Calvo
  • Guazapares
  • Parral
  • Juárez
  • Maguarichi
  • Namiquipa
  • Rosales

10 de junio

  • Chínipas
  • Delicias
  • Belisario Domínguez
  • Gómez Farías
  • Guachochi
  • Parral, Juárez
  • Ojinaga

11 de junio

  • Ahumada
  • Delicias
  • Ignacio Zaragoza
  • Manuel Benavides
  • Ocampo
  • San Francisco de Borja
  • San Francisco del Oro

12 de junio

  • Ahumada
  • Delicias
  • Ignacio Zaragoza
  • Manuel Benavides
  • Ocampo
  • San Francisco de Borja
  • San Francisco del Oro

13 de junio 

  • Madera

15 de junio

  • Ascensión
  • Batopilas
  • Bocoyna
  • Cuauhtémoc
  • Janos
  • Julimes
  • La Cruz
  • Matamoros
  • Temósachic

16 de junio

  • Allende
  • Bocoyna
  • Camargo
  • Casas Grandes
  • Cuauhtémoc
  • Galeana
  • Matachí

17 de junio

  • Balleza
  • Camargo
  • Coronado
  • Cusihuiriachi
  • Guerrero
  • Meoqui
  • Nuevo Casas Grandes

18 de junio

  • Buenaventura
  • Carichí
  • El Tule
  • Huejotitán
  • López, Rosario 
  • San Francisco de Conchos

19 de junio

  • Jiménez

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