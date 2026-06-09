Abren registro para apoyos alimentarios de NutriChihuahua; así puedes inscribirte
La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de Chihuahua informó que a partir de esta semana comienza la recepción de documentos para que las personas en situación de vulnerabilidad se inscriban a los programas de apoyos alimentarios de NutriChihuahua.
¿Quiénes pueden recibir el apoyo alimentario de NutriChihuahua?
El programa consiste en apoyar la economía familiar mediante la entrega de productos de la canasta básica a personas en situaciones de vulnerabilidad: mayores de 60 años, con discapacidad permanente o que se encuentren en situación de pobreza .
Documentos para inscribirse al programa de apoyos alimentarios de NutriChihuahua
Esta es la lista de documentos que deben presentarse el día del registro para recibir los apoyos alimentarios de NutriChihuahua:
- Copia de la identificación oficial
- Copia de la CURP
- Copia del comprobante de domicilio
- Estudio socioeconómico (se realiza al momento del registro)
- La inscripción puede realizarse de manera personal o a través de un familiar o persona autorizada.
Fechas y lugares de registro al programa
9 de junio
- Coyame
- Gran Morelos
- Guachochi
- Guadalupe y Calvo
- Guazapares
- Parral
- Juárez
- Maguarichi
- Namiquipa
- Rosales
10 de junio
- Chínipas
- Delicias
- Belisario Domínguez
- Gómez Farías
- Guachochi
- Parral, Juárez
- Ojinaga
11 de junio
- Ahumada
- Delicias
- Ignacio Zaragoza
- Manuel Benavides
- Ocampo
- San Francisco de Borja
- San Francisco del Oro
12 de junio
- Ahumada
- Delicias
- Ignacio Zaragoza
- Manuel Benavides
- Ocampo
- San Francisco de Borja
- San Francisco del Oro
13 de junio
- Madera
15 de junio
- Ascensión
- Batopilas
- Bocoyna
- Cuauhtémoc
- Janos
- Julimes
- La Cruz
- Matamoros
- Temósachic
16 de junio
- Allende
- Bocoyna
- Camargo
- Casas Grandes
- Cuauhtémoc
- Galeana
- Matachí
17 de junio
- Balleza
- Camargo
- Coronado
- Cusihuiriachi
- Guerrero
- Meoqui
- Nuevo Casas Grandes
18 de junio
- Buenaventura
- Carichí
- El Tule
- Huejotitán
- López, Rosario
- San Francisco de Conchos
19 de junio
- Jiménez
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