Crisis de maquiladoras en Ciudad Juárez: cierres y despidos en esa industria

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Cierra otra maquiladora en Juárez. Foto: Uno TV/Archivo

Un nuevo cierre de maquiladora en Ciudad Juárez, Chihuahua, se suma a una serie de clausuras registradas desde 2025, en un contexto marcado por el impacto de aranceles comerciales, incertidumbre económica y reconfiguración de la industria manufacturera en la frontera norte.

De acuerdo con reportes locales, la empresa Subensambles, de origen internacional, habría cerrado sus puertas de manera informal, tras declararse en quiebra por una deuda superior a los 10 mil millones de dólares, dejando sin empleo a alrededor de 5 mil trabajadores.

Las y los empleados afectados denunciaron que, pese a que el cierre había sido anticipado días antes, no recibieron finiquito, y señalan que los responsables de la empresa habrían huido del lugar.

Trabajadores enfrentan incertidumbre tras cierre de maquiladora

El cierre ha generado un fuerte impacto social, ya que entre los afectados hay personas con más de 20 años de antigüedad laboral, quienes dependían de esta fuente de ingreso para sostener a sus familias.

Días previos al cierre definitivo, trabajadores realizaron protestas a las afueras de la planta, ante el riesgo inminente de perder su empleo. Sin embargo, la situación no logró revertirse.

Este nuevo caso se suma a un escenario de incertidumbre en la región, donde la industria maquiladora ha sido históricamente uno de los principales motores económicos.

Recuento de cierres de maquiladoras en Ciudad Juárez

Con este caso, suman al menos cinco maquiladoras cerradas en Ciudad Juárez en un periodo reciente. Uno de los episodios más representativos fue el cierre de la planta de Wrangler, donde trabajadores se despidieron entre escenas de nostalgia tras décadas de operación.

El cierre de estas plantas ha dejado a cientos de familias sin sustento, en una ciudad donde la industria maquiladora representa aproximadamente el 60% del empleo formal.

Pérdida de empleos y contexto económico

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que entre junio de 2023 y junio de 2025 se habrían perdido más de 64 mil empleos fabriles en Ciudad Juárez, incluyendo cerca de 14 mil en el primer semestre del último año registrado.

Este fenómeno ha sido vinculado, entre otros factores, al incremento de aranceles impulsados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que ha afectado la competitividad de empresas instaladas en la frontera.

Meses antes, en septiembre de 2025, reportes económicos posicionaban a Chihuahua como un polo atractivo para la inversión extranjera; sin embargo, el cierre progresivo de plantas refleja un cambio en las condiciones del mercado.

Impacto que genera en la industria maquiladora de la frontera

La salida de empresas y el cierre de operaciones evidencian una reconfiguración del modelo manufacturero en la región, que durante décadas se consolidó como uno de los principales centros de producción para exportación.

Especialistas han advertido que la pérdida de empleos y la falta de certeza laboral podrían generar efectos a mediano plazo en la economía local, particularmente en sectores que dependen indirectamente de la actividad industrial.

El caso más reciente se integra así a una tendencia que mantiene en alerta a trabajadores, autoridades y al sector empresarial en Ciudad Juárez.

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