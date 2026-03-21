Se registra fuerte incendio en fábrica de tarimas en Ciudad Juárez

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Se incendia en fábrica de tarimas en Ciudad Juárez. FOTO Ilustrativa / Cuartoscuro

Un incendio en una fábrica de tarimas generó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, este fin de semana. El siniestro provocó una gran columna de humo visible a varios kilómetros, lo que alertó a habitantes de la zona y a cuerpos de rescate.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, el fuego se registró en un establecimiento dedicado a la fabricación y almacenamiento de madera, una fábrica de tarimas, material altamente inflamable que facilitó la rápida propagación de las llamas.

Equipos de bomberos acudieron para intentar controlar el fuego que se extendió con rapidez debido a la gran cantidad de madera acumulada.

Videos compartidos muestran enormes llamas y una densa nube de humo negro elevándose sobre la zona, lo que generó preocupación entre vecinos cercanos. La magnitud del siniestro obligó a desplegar un operativo para evitar que el fuego alcanzara áreas aledañas.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas, pero la intensidad del incendio encendió las alertas en la ciudad.

Además, el humo generado fue visible desde distintos puntos de Ciudad Juárez, lo que causó alarma entre la población y múltiples reportes ciudadanos a los servicios de emergencia.

Autoridades atienden emergencia en Chihuahua

Elementos de bomberos y cuerpos de emergencia trabajaron en la zona para sofocar el incendio y evitar mayores daños. Hasta ahora, no se han dado a conocer las causas oficiales que originaron el siniestro.

Las autoridades continúan con las labores para controlar totalmente el fuego y evaluar los daños en el inmueble.

Se espera que en las próximas horas se brinde un informe más detallado sobre lo ocurrido.

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