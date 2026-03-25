FGR libera propiedad asegurada al exgobernador de Chihuahua, César Duarte; la devuelve a familiares por orden de juez

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) realizó este martes la liberación de un domicilio asegurado al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, ubicado en Hidalgo del Parral, a poco más de dos horas de la ciudad de la capital estatal.

El domicilio fue asegurado por la FGR el pasado 14 de marzo en la colonia Altavista del municipio mencionado, donde se colocaron sellos de inmueble asegurado y se llevaron a cabo los trabajos de desalojo de todo lo que se encontraba dentro de la casa.

Mientras que, tras promover un juicio de amparo, un juez federal ordenó a la FGR liberar el bien y regresarlo a los familiares del exmandatario, por lo que los abogados de César Duarte, junto a notarios y personal de la FGR, llevaron a cabo el protocolo de liberación y entrega del inmueble.

Para la entrega de la casa, llegaron camiones que regresaron los muebles, equipo, accesorios y las pertenencias personales que habían sido decomisadas.

En su momento la FGR informó que el aseguramiento del domicilio obedecía a una carpeta de investigación contra el exgobernador César Duarte, por presunto desvío de recursos durante su gestión como jefe del Ejecutivo estatal.

Actualmente, César Duarte permanece bajo prisión preventiva en el penal del Altiplano, en el Estado de México, luego de que fue detenido por personal federal el pasado 8 de diciembre de 2025.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.