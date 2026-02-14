Juez concede amparo y libera al dueño del crematorio Plenitud

GENERANDO AUDIO...

Un juez federal ordenó la liberación inmediata del dueño del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, este viernes 13 de febrero de 2026, tras concederle un amparo al considerar que los hechos que se le imputan no constituyen delito, sino faltas administrativas.

El propietario permanecía en prisión preventiva desde junio de 2025, cuando fue detenido luego del hallazgo de 386 cuerpos sin cremar dentro del establecimiento, caso que generó indignación social en Chihuahua.

Amparo libera a dueño del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez

La resolución fue emitida por Luis Eduardo Rivas, juez federal, quien determinó que la acusación no debía seguir por la vía penal. Con ello, quedó sin efecto la vinculación a proceso y la medida cautelar que mantenía al empresario en el Cereso.

De acuerdo con los reportes, el propietario podría abandonar el centro penitenciario incluso la noche de este viernes, una vez que se cumplan los trámites correspondientes.

El caso del crematorio Plenitud se remonta al 26 de junio de 2025, cuando autoridades localizaron los 386 cuerpos en el inmueble ubicado en Ciudad Juárez. El hallazgo derivó en investigaciones por presuntas irregularidades en la operación del negocio.

Fiscalía de Chihuahua combatirá la resolución

Tras la decisión judicial, la Fiscalía de Chihuahua informó que no comparte el criterio del juez federal y que buscará combatir la resolución por las vías legales correspondientes.

El caso continúa en el ámbito jurídico, mientras familiares de personas afectadas permanecen atentos a las determinaciones de las autoridades tras el otorgamiento del amparo.

