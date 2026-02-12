Del lado mexicano: frontera Juárez–El Paso opera con normalidad tras reportes de drones

GENERANDO AUDIO...

La frontera Juárez–El Paso opera con normalidad en el lado mexicano, pese a los reportes sobre la penetración de drones atribuidos a cárteles en el espacio aéreo de Estados Unidos, incidente que derivó en el cierre temporal del aeropuerto texano.

En los cruces internacionales y la franja fronteriza entre Chihuahua, Texas y Nuevo México no se activaron operativos extraordinarios ni se reportaron afectaciones en la seguridad terrestre, de acuerdo con autoridades consultadas.

Sin refuerzos ni operativos especiales en frontera Juárez-El Paso

Personal de la Patrulla Fronteriza del sector El Paso confirmó que no se han girado instrucciones para desplegar un operativo especial tras el incidente aéreo.

Las labores de vigilancia continúan bajo los recorridos habituales, aunque se mantiene una alerta preventiva para reportar cualquier actividad sospechosa, tanto terrestre como aérea.

Presencia militar se mantiene sin cambios

En la zona fronteriza permanecen desplegados agentes de la Patrulla Fronteriza, así como elementos del Ejército de Estados Unidos enviados por la administración del presidente Donald Trump.

Los efectivos realizan patrullajes con tanquetas y vehículos todoterreno, aunque hasta el momento no se ha informado de un incremento en el número de unidades ni de acciones adicionales derivadas del reporte de drones.

