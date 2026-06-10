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Aficionados viendo un partido de la Selección. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Mañana jueves es la inauguración del Mundial y el debut de la selección mexicana en el torneo. Debido al gran interés que genera este partido, en Chihuahua se tienen preparados varios eventos públicos donde transmitirán el encuentro.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial en Chihuahua?

El Gobierno de Chihuahua informó que en varios municipios se transmitirá el partido inaugural del Mundial, entre México y Sudáfrica. Estos eventos son gratuitos y se invita a toda la población a asistir en compañía de la familia y/o amigos.

Chihuahua capital: Plaza del Ángel

Plaza del Ángel Cuauhtémoc: Estadio Monumental

Estadio Monumental Delicias: Gran Estadio de Beisbol

Gran Estadio de Beisbol Parral: Plaza de la Identidad

Plaza de la Identidad Jiménez: Plaza Principal, frente a la presidencia municipal

Además del debut de la selección en el torneo, también se transmitirán los encuentros contra Corea (18 de junio) y Chequia (24 de junio). En caso de que el “Tri” avance a fases posteriores del Mundial, también se realizarán eventos en las mismas sedes.

Pero eso no es todo, el programa incluye los dos partidos de semifinales y la gran final el próximo 19 de julio.

Recomendaciones para los asistentes a las transmisiones del Mundial en Chihuahua

En los próximos días se esperan altas temperaturas en Chihuahua, por lo que es importante tomar medidas en caso de asistir a cualquiera de los eventos por el Mundial que se realizarán en el estado.

Utilizar ropa ligera y de colores claros

Beber agua simple de manera constante antes y durante el partido

Aplicar protector solar FPS 30 o superior 30 minutos antes de la exposición al sol

Llevar gorra o sombrilla

Evitar permanecer largos periodos bajo la radiación solar directa

Evitar el consumo excesivo de bebidas energetizantes

Otras recomendaciones generales son:

Vigilar a niñas, niños, adultos mayores, personas embarazadas y con enfermedades crónicas

Reportar de manera inmediata cualquier malestar como dolor de cabeza, mareo, náusea o debilidad extrema

Identificar los puntos de atención médica

Establecer lugares de reunión predeterminados

Evitar empujones o aglomeraciones

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