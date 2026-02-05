Julián LeBarón se destapa: buscará gubernatura de Chihuahua

GENERANDO AUDIO...

Julian LeBaron buscará gubernatura de Chihuahua. Foto: Caurtoscuro

El activista Julián LeBarón anunció que buscará la gubernatura de Chihuahua a través de un proyecto político independiente, con el que pretende construir una alianza directa con la ciudadanía del estado. El anuncio se dio tras una serie de reuniones entre la comunidad LeBarón y diversas autoridades, en las que, aseguró, no se encontraron soluciones reales a los problemas que enfrenta la entidad.

Julián LeBarón confirma proyecto independiente en Chihuahua

LeBarón explicó que la decisión de incursionar en la política surgió luego de constatar que, desde su perspectiva, las soluciones no vendrán de los partidos políticos. Señaló que es fundamental que Chihuahua tenga un gobierno que reclame y haga valer los derechos de los ciudadanos.

“Creo que ya estamos decididos a entrarle a la política para realmente promover una situación de empoderar a los ciudadanos porque obviamente no se respeta la vida, ni la propiedad ni la libertad de nuestro estado”. Julián LeBarón, activista

De acuerdo con el activista, es importante que Chihuahua cuente con una administración que pueda aprovechar su cercanía con Estados Unidos.

LeBarón reconoció que competir por la vía independiente es complejo, ya que, dijo, el sistema favorece a los mismos actores políticos. Sin embargo, aseguró que confía en que la unidad con los ciudadanos permitirá construir un gobierno que represente verdaderamente a Chihuahua.

Durante su mensaje, Julián LeBarón destacó los bajos niveles de participación electoral en el estado. Recordó que la actual gobernadora obtuvo el triunfo con alrededor de medio millón de votos, a pesar de que existen cerca de tres millones de votantes en la entidad.

Bajo este escenario, sostuvo que existe un amplio sector ciudadano que no participa en las elecciones y que podría convertirse en la base de un movimiento ciudadano independiente, enfocado en la organización social más que en estructuras partidistas.

“Y creemos que una fuerza ciudadana, pues la mayoría, pues, nunca vota, la gobernadora ganó con medio millón de votos y hay tres millones de votantes en el estado, creemos que podemos construir un proyecto meramente ciudadano”. Julián LeBarón, activista

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.