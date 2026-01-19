Tarjeta preferencial Bowí en Chihuahua: trámite y renovación aquí

GENERANDO AUDIO...

A los usuarios de los camiones Bowí que cuentan con su tarjeta preferencial se les invita a renovarla para seguir contando con este beneficio. Si no sabes quiénes deben hacer este trámite o cada cuándo se realiza, en Unotv.com te lo decimos.

Hacen llamado para renovar tarjeta de tarifa preferencial del Bowí

La Secretaría General de Gobierno de Chihuahua, a través de la Operadora de Transporte (OTV) menciona que el trámite de la tarjeta del Bowí tiene un costo inicial de 30 pesos, pero la renovación es gratuita. La tarifa preferencial es para los estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores y los miembros de los pueblos originarios.

Para mantener vigente el beneficio los estudiantes deben renovar su tarjeta de tarifa preferencial al inicio de cada ciclo escolar. Los únicos requisitos son presentar su credencial escolar vigente con foto o sello, constancia de estudios y recibo de pago de inscripción a nombre del solicitante.

El resto de los beneficiarios del programa deben renovar su credencial Bowí una vez al año. Estos son los documentos que deben presentar.

Adultos mayores: identificación oficial

identificación oficial Personas con discapacidad: credencial del DIF

credencial del DIF Miembros de los pueblos originarios: acta de nacimiento (copia) y comprobante de pertenencia a la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas

