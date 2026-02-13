Parejas, solteros y “casi algo”: así vivirán 14 de febrero en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Festejos del 14 de febrero. Foto: Cuartoscuro

Entre abrazos y besos de “piquito” las parejas de la Ciudad de México se alistan para celebrar el 14 de febrero de 2026. En parques, calles y cafeterías, los capitalinos ya hacen planes para vivir el Día de San Valentín, ya sea en pareja, con amigos o incluso solos.

14 de febrero en CDMX: entre parejas y ‘casi algo’

Algunas parejas optarán por planes sencillos. “Ir a comer algo temprano y salir a algún parque”, contó Shaidi E. Isaac. Otros prefieren algo más íntimo. Santiago y Luz Areli planean“pasarla en la casa y convivir una cenita”, aunque el regalo aún es sorpresa.

Sin embargo, no todos tienen el plan cerrado. Bastian admite que el trabajo le ha impedido organizar algo especial. Y también están los “casi algo”, como Ángel y Katia, que todavía no definen su relación, pero lo más seguro es “salir a algún lado”. Aunque reconocen que, por ser 14 de febrero, todo puede complicarse por la cantidad de gente.

Aunque no todos celebran en pareja. Sandra, quien terminó una relación hace una semana, asegura que trabajará y quizá “a llorar y a bailar”.

“¿Qué vas a hacer el 14 de febrero y justo cae en sábado?

-Trabajar, la realidad, trabajar… A llorar y a bailar

-¿Hace poco terminaste con alguien?

– Hace como una semana

– ¿Hace una semana?

– Hace una semana

– ¿Entonces no quieres saber nada del amor?

– Por ahora no”

Sabina, de 27 años, pasará el día con amigos; conoció a alguien en enero, pero sigue soltera.

“Con amigas y amigos y ya eso voy a hacer… Conocí a alguien en enero, pero nada, no es nada oficial, ni nada, entonces estoy soltera”, Sabina

Pero hay otro tipo de amor que en ocasiones es más grande que el de pareja: el amor a los hijos.

“El amor en la pareja como en los hijos, pues a los hijos muchas veces se les quiere más, verdad”, Leopoldo Muñiz

Para Bastian el amor está en todas partes y no sólo se concentra en la pareja. Incluso, resalta, el amor propio.

“Que el amor está en todas partes, no solamente en una pareja, y pues bueno hay mil formas: amor de familia, amor de mascota, amor de amigo, el amor propio, también es algo que dejamos de lado, pero creo que el amor propio es algo que podemos, y muchos están solteros, si no hay con quién celebrar, pues con uno mismo también es”, Bastian

Así es como miles de personas en la Ciudad de México celebrarán el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, de distintas formas.

