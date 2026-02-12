¿Llevas un regalo en el Metro? Evita estos objetos el 14 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Metro alerta por globos metálicos este 14 de febrero. Foto: Metro CDMX

El Metro de la CDMX hizo un llamado a las y los usuarios a no ingresar con globos metálicos o inflados con helio este 14 de febrero, ya que pueden caer a las vías y provocar cortocircuitos. La recomendación busca evitar retrasos o suspensiones en el servicio durante el Día del Amor y la Amistad.

El Sistema de Transporte Colectivo explicó que los objetos con componentes metálicos representan un riesgo si caen a las vías. Al hacer contacto con la barra que suministra energía a los trenes, pueden generar fallas eléctricas.

“Queremos pedirte a ti como usuario si vas a regalar globos que no sean metálicos. Recuerda que toda la línea está energizada y esto podría causar un arco eléctrico que nos podría llevar a un accidente”. Adrián Recalcaba, Director General del Metro CDMX

Metro CDMX pide evitar globos metálicos

El organismo detalló que la barra guía que alimenta a los trenes conduce 750 volts de corriente continua. Si un globo metalizado, paraguas o bastón toca esta zona, puede ocasionar un corto circuito.

Este tipo de incidentes puede obligar a detener momentáneamente la circulación de los trenes para retirar el objeto y revisar las instalaciones. Esto se traduce en retrasos para miles de personas usuarias.

Además de los globos metálicos, el Metro pidió asegurar correctamente las pertenencias para evitar que caigan a las vías.

Entre los objetos que pueden representar riesgo están:

Globos metalizados o con helio

Paraguas con puntas metálicas

Bastones

Paquetes envueltos con papel metalizado

El llamado aplica en todas las líneas de la red.

Recomendaciones para evitar retrasos en el Metro CDMX

El recordatorio forma parte de las medidas preventivas ante el aumento de regalos y paquetes durante el 14 de febrero. Cada año, el flujo de pasajeros incrementa y muchas personas transportan globos y obsequios.

El Metro señaló que la intención no es prohibir festejos, sino evitar afectaciones al servicio. Estas acciones pueden provocar demoras en horas de alta demanda. El Sistema de Transporte Colectivo reiteró que la colaboración de las y los usuarios es clave para mantener la operación continua y segura del servicio.

