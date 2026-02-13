¿Sin ideas para San Valentín? 5 lugares de Edomex para disfrutar el 14 de febrero

GENERANDO AUDIO...

El Edomex ofrece experiencias diversas para el 14 de febrero. Fotos: Cuartoscuro

Este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad es la oportunidad ideal para salir de la rutina y compartir un momento especial en pareja, con amigos o en familia. En el Estado de México (Edomex) existen alternativas para todos los gustos: desde escapadas románticas hasta experiencias culturales y de relajación.

Si aún no tienes plan para este 14 de febrero, aquí te compartimos cinco opciones para celebrar sin ir muy lejos de casa.

Paseo romántico en Valle de Bravo

Uno de los destinos más buscados en San Valentín es Valle de Bravo. Caminar junto al lago, disfrutar un café con vista a la presa o reservar una cena con atardecer incluido son planes clásicos que no fallan. Además, el ambiente de montaña y sus hoteles boutique lo convierten en un sitio ideal para una escapada romántica.

Escapada cultural a Malinalco

Con calles empedradas y fachadas coloridas, Malinalco ofrece un entorno íntimo y tradicional para este 14 de febrero. Se puede visitar su zona arqueológica, recorrer galerías o elegir restaurantes con terrazas acogedoras para una comida especial. Es una opción perfecta para quienes buscan combinar historia y gastronomía.

Relax en Ixtapan de la Sal

Para una cita diferente, nada como un día de spa o una visita a las aguas termales de Ixtapan de la Sal. Los masajes en pareja y los espacios de relajación son una alternativa ideal para desconectarse y celebrar de manera más íntima.

Naturaleza y cine: Parque Ecológico Zacango y Cineteca Mexiquense

Una opción distinta es visitar el Parque Ecológico Zacango y conservar el boleto de entrada, ya que también permite acceder a funciones en la Cineteca Mexiquense, o viceversa para festejar este 14 de febrero. Es un plan accesible que combina naturaleza y cultura en un mismo día.

Noche cultural en Toluca

El centro de Toluca ofrece museos, recorridos por Los Portales y restaurantes ideales para cerrar la noche con una cena especial. Es un plan urbano que mezcla tradición y modernidad.

¿Cuánto gastarán los mexiquenses este 14 de febrero?

El San Valentín 2026 también impulsará el consumo en el Edomex. De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), el gasto promedio por persona podría ubicarse alrededor de mil 100 pesos, con un rango estimado entre 550 y mil 650 pesos.

En la entidad, sectores como florerías, restaurantes, pastelerías, perfumerías, hoteles y tiendas departamentales prevén mayor dinamismo durante esta fecha.

