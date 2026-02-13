¿Sin ideas para San Valentín? 5 lugares de Edomex para disfrutar el 14 de febrero
Este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad es la oportunidad ideal para salir de la rutina y compartir un momento especial en pareja, con amigos o en familia. En el Estado de México (Edomex) existen alternativas para todos los gustos: desde escapadas románticas hasta experiencias culturales y de relajación.
Si aún no tienes plan para este 14 de febrero, aquí te compartimos cinco opciones para celebrar sin ir muy lejos de casa.
- Paseo romántico en Valle de Bravo
Uno de los destinos más buscados en San Valentín es Valle de Bravo. Caminar junto al lago, disfrutar un café con vista a la presa o reservar una cena con atardecer incluido son planes clásicos que no fallan. Además, el ambiente de montaña y sus hoteles boutique lo convierten en un sitio ideal para una escapada romántica.
- Escapada cultural a Malinalco
Con calles empedradas y fachadas coloridas, Malinalco ofrece un entorno íntimo y tradicional para este 14 de febrero. Se puede visitar su zona arqueológica, recorrer galerías o elegir restaurantes con terrazas acogedoras para una comida especial. Es una opción perfecta para quienes buscan combinar historia y gastronomía.
- Relax en Ixtapan de la Sal
Para una cita diferente, nada como un día de spa o una visita a las aguas termales de Ixtapan de la Sal. Los masajes en pareja y los espacios de relajación son una alternativa ideal para desconectarse y celebrar de manera más íntima.
- Naturaleza y cine: Parque Ecológico Zacango y Cineteca Mexiquense
Una opción distinta es visitar el Parque Ecológico Zacango y conservar el boleto de entrada, ya que también permite acceder a funciones en la Cineteca Mexiquense, o viceversa para festejar este 14 de febrero. Es un plan accesible que combina naturaleza y cultura en un mismo día.
- Noche cultural en Toluca
El centro de Toluca ofrece museos, recorridos por Los Portales y restaurantes ideales para cerrar la noche con una cena especial. Es un plan urbano que mezcla tradición y modernidad.
¿Cuánto gastarán los mexiquenses este 14 de febrero?
El San Valentín 2026 también impulsará el consumo en el Edomex. De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), el gasto promedio por persona podría ubicarse alrededor de mil 100 pesos, con un rango estimado entre 550 y mil 650 pesos.
En la entidad, sectores como florerías, restaurantes, pastelerías, perfumerías, hoteles y tiendas departamentales prevén mayor dinamismo durante esta fecha.
